(VIDEO) Dve oddaji Tarča sta pokazali, kako nevaren projekt je C0!

Piše: C. R.

“Dve zaporedni oddaji Tarča na RTV Slovenija (11. in 18. 12. 2025) sta dokazali, da imajo prav borci za zaščito pitne vode pred Jankovićevo zastrupitvijo!” sporoča Aleš Primc.

Oddaji sta dokazali, da so bila gradbena dovoljenja za nevaren kanal C0 izdana nezakonito in nestrokovno na podlagi Jankovićevih ukazov, pa tudi, kako Zoran Janković v državnih organih nastavlja njemu pokorne ljudi. “To ni samo običajna korupcija s finančnimi koristmi, ampak korupcijske prakse Zorana Jankovića pri izdaji dovoljenj za kanal C0 ogrožajo življenje in zdravje več kot 400.000 ljudi iz Ljubljane in cele Slovenije (v Ljubljano pride vsak dan 150.000 ljudi iz vseh koncev Slovenije – šole, bolnice, službe…), ki vsak dan pijejo to vodo,” je še sporočil Aleš Primc, sicer ljubljanski mestni svetnik.

Oddaji Tarča si oglejte na povezavah:

https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/175181753?s=tv

https://www.rtvslo.si/rtv365/ arh/175183685?s=tv