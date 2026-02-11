(VIDEO) Dvajseti vseslovenski shod proti vladi: Upokojenci znova na ulice – tokrat pred zgradbo vlade

Piše: Domen Mezeg

Danes, 11. februarja, bo ob 15. uri pred vlado na Gregorčičevi ulici v Ljubljani potekal vseslovenski protest proti Golobovi vladi. Lepo vabljeni, da se ga udeležite! Dovolj je bilo poniževanja upokojencev, astronomskih davkov, uničevanja podjetništva in zdravstva! Pridite vsi, ki vam je iskreno mar za Slovenijo, in pripeljite svoje prijatelje, družinske člane itd.

Stranka Glas upokojencev in Inštitut 1. oktober sta na omrežju Facebook povabila na vnovični vseslovenski protest proti skrajno škodljivi vladi Roberta Goloba.

Ob tem sta vladi postavila jasno zahtevo – 1000 evrov minimalne pokojnine in 500 evrov božičnice, saj upokojenci niso nič manj vredni kot drugi.

Rupar: “Radi bi se dostojno poslovili od Goloba”

Na Facebooku se je oglasil tudi vodja stranke Glas upokojencev Pavel Rupar, ki je dejal, da bi se radi “dostojno poslovili od Goloba”.

Hkrati je izrazil upanje, da nikdar več ne bo potrebno protestirati za to, da bi dostojno živeli. Dejal je še, da je najavljeno veliko avtobusov iz vse Slovenije.

Izrazil je tudi upanje, da bo Golob skupaj s svojo “jato” še zadnjič slišal sporočilo, da je te njihove brezvezne politike dovolj, da smo prepotrebni miru, blagostanja in razvoja ter da se končuje doba “res nesmiselnega vladanja”.