(VIDEO) Dominika Švarc Pipan spet trdi, da so jo ‘nategnili’

Piše: Spletni časopis

“Posnetki so bili narejeni brez moje vednosti ali soglasja. Takšno ravnanje predstavlja nedopusten poseg v zasebnost, kršitev poklicne zaupnosti in lahko pomeni tudi kaznivo dejanje, v zvezi s čimer bom podala kazensko ovadbo.”

Tako se je Dominika Švarc Pipan odzvala na nenavadne posnetke pogovorov, ki so objavljeni na spletni strani, kjer predstavi svoje poglede, kako je povezana z Robertom Golobom, Tino Gaber Golob, Zoranom Jankovićem, Damirjem Črnčecem, kadri iz GEN-I in kakšne vloge imajo različni akterji te vladne elite. Posnetki so dostopni tukaj: https://www.anti-corruption2026.com/.

Nekdanja ministrica se je podobno za veliko žrtev prevare razglasila ob nakupu sodne stavbe, ki je sodstvo noče, ko je finančnega ministra Klemna Boštjančiča in premierja Roberta Goloba prepričala, da sta – ker za poplavljence vlada ni porabila zbranega denarja – v petek, 29. decembra 2023, na zadnji plačilni dan v letu, zagotovila 7,7 milijona evrov iz državnih rezervacij Sebastjanu Vežnaverju. S tem se je podjetnik znebil nekdanjega sedeža Hermes SoftLaba, ki ga je štiri leta prej kupil za vsega 1,7 milijona evrov od bankrotiranega podjetja Nikole Musića in Petra Baboška. Naglo, skoraj čez noč, se je predkupni pravici odpovedala občina Ljubljana, ki jo vodi Zoran Janković, o katerem v posnetkih pogovorov zdaj veliko govori Švarc Pipanova:

Celoten odziv na objavljene posnetke pogovorov Dominike Švarc Pipan je takšen:

“Razsežnosti organizirane diskreditacijske operacije z namenom vplivanja na volitve, očitno tudi s tujimi elementi, postajajo vse bolj umazane. Le sami lahko z udeležbo na volitvah preprečimo, da to postane vsakdanji modus operandi, kakršnega gledamo v drugih državah pod vodstvom avtoritarnega desnega populizma.

Na spletu so bili objavljeni zvočni in video posnetki dveh zasebnih poslovnih srečanj, na katerih sem 5. februarja in 5. marca na Dunaju sodelovala z osebama, ki sta se predstavljali kot predstavnika londonskega investicijskega sklada Stockard Capital. Kontakt sta osebi, Američan in Čeh (kot sta navedla), z menoj sta vzpostavila konec januarja z interesom za naložbe v izgradnjo podatkovnih centrov na območju Balkana.

Moja vloga naj bi bila izključno preveriti morebiten poslovni interes slovenskih partnerjev ter svetovati z vidika regulative, pravne skladnosti in tehničnih možnosti tovrstnih projektov — skratka nuditi celovito pravno in poslovno svetovanje. Ni šlo za lobiranje ali kakršnakoli nezakonita ravnanja.

Kljub uvodnim preverjanjem informacij o tem subjektu se je naknadno izkazalo, da je bila celotna predstavitev domnevnega investitorja očitno lažna. Vzpostavljena je bila tudi spletna stran z vsemi spremljajočimi komunikacijskimi kanali, ki je po objavi posnetkov prenehala delovati.

Prav tako kljub izrecnim pisnim zahtevam nisem prejela nobenih preverljivih podatkov o investitorjih, ki sem jih zahtevala pred kakršnimikoli nadaljnjimi koraki, zato pred objavo posnetkov nisem izvedla nobenih aktivnosti v zvezi s projektom. Od subjekta nisem prejela nikakršnega plačila, oba sestanka na Dunaju pa so organizacijsko in stroškovno v celoti izvedli oni.

Posnetki so bili narejeni brez moje vednosti ali soglasja. Takšno ravnanje predstavlja nedopusten poseg v zasebnost, kršitev poklicne zaupnosti in lahko pomeni tudi kaznivo dejanje, v zvezi s čimer bom podala kazensko ovadbo.

Ključno pa je naslednje: objavljeni materiali so selektivno izrezani, montirani in predstavljeni brez konteksta. Del izjav, ki so pripisane meni, ni mojih.

Takšna manipulacija ustvarja zavajajočo in neresnično sliko vsebine pogovorov ter lahko kaže tudi na uporabo naprednih tehnik obdelave posnetkov. Očitno nadaljevanje serije zmontiranih in prirejenih posnetkov, ki smo jim priča v zadnjih dneh.

Čas objave, anonimnost virov, način razširjanja ter očitno organizirana izvedba z znatnimi finančnimi vložki kažejo na usklajeno delovanje z namenom vplivanja na javno mnenje in demokratične procese, vključno z volitvami. Glede na okoliščine ocenjujem, da gre za resen poskus vplivanja na predvolilno okolje, pri katerem je nujno razjasniti, ali so bili vpleteni tudi tuji subjekti.

Svoje profesionalno delo sem vedno opravljala transparentno, odgovorno in v skladu z zakonodajo. Manipulirani ali iz konteksta iztrgani materiali ne morejo nadomestiti celovitih in preverjenih dejstev.

O zadevi bom podala kazensko ovadbo zaradi nezakonitega snemanja in sem v celoti pripravljena sodelovati z vsemi pristojnimi institucijami. Svoje delo bom še naprej opravljala transparentno in zakonito, z integriteto in odgovornostjo.

Slovenija je demokratična in pravna država. Nezakonito snemanje, manipulacija z vsebino ter anonimne diskreditacijske kampanje, katerih namen je vplivanje na demokratične procese, so nesprejemljivi in zahtevajo odločen odziv institucij pravne države.

Prav zato je pomembno, da državljani ohranimo zaupanje v demokratične institucije ter aktivno sodelujemo v demokratičnih procesih, tudi z udeležbo na volitvah — da takšne prakse ne postanejo sprejemljiv ali vsakdanji način političnega delovanja.

Dodatne informacije bom posredovala, ko bo to primerno in odgovorno.”