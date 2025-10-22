(VIDEO) Dominika Švarc Pipan in Črnčec na “obrambnem” sejmu, Blaž Zgaga pa na novem delovnem mestu v državni upravi

Piše: Spletni časopis

Nekdanjo pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan, ki jo je iz vlade odnesel nakup stavbe na Litijski in Damirja Črnčeca, nekdanjega šefa vojaške tajne službe in tudi Sove, ki se je iz obrambnega ministrstva lani čez novo leto nenadoma preselil v Slovenski državni holding (SDH), je na sejmu obrambne industrije Sidec v Celju ujela kamera Vladimirja Voduška.

Črnčec in Švarc Pipanova sta klepetala, ko je bil začetek prireditve nekoliko premaknjen zaradi protestov Glasu ljudstva Jaše Jenulla pri vhodu, ki so otežili vstopanje tujim in domačim razstavljavcem in gostom. Uradno odprtje konference in mednarodnega sejma bi moralo biti ob 10.00. Črnčec je na sejmu kot pomočnik predsednika uprave za korporativno varnost SDH predstavljal strategijo razvoja obrambne industrije in tehnološke baze države. Kakšna je vloga Švarc Pipanove iz uradnih objav sejma ni razvidno. Kako sta klepetala kaže posnetek, ki ga je naredil Vladimir Vodušek:

Med razstavljavci na sejmu je tudi družba Leonardo, znan “ekskluzivni” dobavitelj slovenske vlade, ko gre za helikopterje, tudi za zdravstvo. Kot poroča RTV Slovenija je Črnčec na sejmu povedal, da je treba izkoristiti vrhunski raziskovalni potencial države in napovedal, da bodo v kratkem vidni prvi obrambni izdelki, ki bodo rezultat naše industrije, kar pa bo pomagalo nadgraditi novoustanovljeno državno obrambno podjetje Dovos.

O Dovosu, ki deluje v okviru SDH, je veliko pomislekov v opoziciji, da gre za poskus onemogočanja nadzora nad porabo državnega denarja. Kako denar v času te vlade teče in kako lahko podjetju zaradi tega dramatično poskočijo prihodki pa kaže primer podjetja Valhalla Turrets, ki je vodilni partner v konzorciju Mangart pri izdelavi 25 mm daljinsko vodene kupole. Valhalla se predstavlja tudi na tem sejmu:

Z odstopom Dominike Švarc Pipan, ki je izstopila tudi iz SD, je politično urejeno službo izgubil tudi eden najbolj znanih novinarskih političnih aktivistov proti Janezu Janši stranke SD, Blaž Zgaga. Po odhodu iz pravosodnega ministrstva, kjer je bil zaposlen na zaupanje, je Zgaga razglasil, da bo spet delal kot novinar za medije na Balkanu. Bojan Požar je opozoril, da so ga v vladi pred volitvami zdaj ponovno zaposlili. Menda za nedoločen čas in to na finančni upravi in z dostopom do občutljivih podatkov, ki so lahko zlata vredni v času pred volitvami.

Tako to odmeva: