(VIDEO) Digitalni bumerang: Ko se “kibernetski napad” spremeni v pravi glas ljudstva

Piše: P.J. (Nova24TV.si)

Namesto koordiniranega vdora tujih sil se je pod objavami predsednika vlade razvilo spontano zborovanje domačih uporabnikov. Izkazalo se je, da kritika ne prihaja iz kleti digitalnih centrov moči, temveč iz dnevnih sob po Sloveniji.

Potem ko je Robert Golob včeraj napovedal oster boj proti tistemu, kar je označil za “kibernetski napad” in koordinirano delovanje tujih botov na svojih profilih, se je zgodba čez noč obrnila v nepričakovano smer. Vse se je začelo, ko se je v ospredje prerinil profil z imenom Nepridiprav. Brez ovinkarjenja je prevzel odgovornost za mobilizacijo, a ne s pomočjo algoritmov, temveč s preprostim pozivom svojim sledilcem, naj predsedniku vlade v komentarjih povedo svoje mnenje. To, kar je Golobova ekipa sprva interpretirala kot vdor zunanjih sil, se je v naslednjih urah izkazalo za povsem analogno reakcijo realnih ljudi.

Spletni uporabniki so začeli drug za drugim razkrivati svoje identitete. Namesto generičnih imen in profilnih slik, značilnih za trole, so se pod objavami vrstili zapisi s slovenskimi imeni, slikami z izletov in osebnimi profili, ki so obstajali že leta. Skupni imenovalec teh odzivov ni bila zunanja direktiva, temveč spontano nezadovoljstvo. Analitiki na družbenih omrežjih so hitro opazili, da retorika ni sledila vnaprej pripravljenim ključnim besedam, ampak je izražala širok nabor osebnih frustracij – od gospodarskih razmer do napovedanih reform.

Napad, ki so ga v kabinetu predsednika vlade sprva želeli prikazati kot tehnično grožnjo nacionalni varnosti, je tako dobil človeški obraz. Izkazalo se je, da “kibernetska vojska” nima sedeža v tujih centrih moči, temveč v dnevnih sobah po Sloveniji. Sporočilo teh ljudi je postalo jasno: niso digitalne sence, temveč volivci, ki odštevajo čas do naslednje priložnosti, da svoje mnenje iz komentarjev prenesejo na volilne lističe.

Majhna zmaga nad poskusom utišanja

Medtem ko je Golobova ekipa poskušala sanirati komunikacijsko škodo, je digitalna skupnost že proslavljala svojo majhno zmago nad poskusom utišanja. Celoten dogodek je služil kot opomnik, da v dobi interneta meja med “kibernetsko grožnjo” in “glasom ljudstva” postaja vse bolj tanka, sploh ko se kritika pojavi brez strankarskih oznak, zgolj kot odraz trenutnega razpoloženja javnosti.

Komentar: Nevarnost podcenjevanja lastnih državljanov