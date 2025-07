(VIDEO) Anja Bah Žibert ob včerajšnji interpelaciji opozorila na šokantna dvojna merila vladajočih: policisti varujejo samo vladajoče, prebivalcev pa ne

Piše: Moja Dolenjska

Poslanka Anja Bah Žibert (SDS) je na včerajšnji seji državnega zbora, kjer so obravnavali interpelacijo zoper delo ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, izpostavila tudi dvojna merila, ki jih uporablja ta vlada.

Uvodoma je pokazala fotografiji, kjer so bili policisti pred kratkim na prireditvi v Sodražici. Tam je bil navzoč tudi minister Boštjan Poklukar, prišla je tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Na prireditvi Psoglavski dnevi je v petek 27. junija 2025 namreč nastopila tudi skupina Šank Rock, katere član je tudi novi spremljevalec predsednice državnega zbora. Anja Bah Žibert pa je včeraj razkrila, kaj so o dogajanjih tistega dne povedali očividci.

“Bil je policijski kombi, terensko vozilo in marica, okoli prizorišča so krožili tudi kriminalisti iz Ribnice in patruljna vozila. Policisti so bili oblečeni v zaščitne jopiče, v policijskem kombiju pa so bili tudi psi. Kaj takega v Sodražici še nismo videli. Ampak, kdaj so zapustili prizorišče? Takoj, ko je predsednica (Klakočar Zupančič) odšla. Se pravi, ni šlo za skrb za državljane in prebivalce, ki živijo blizu Ribnice in kjer je romska problematika problem, šlo je za eno drugo skrb.”

Bah Žibertova je ministra Poklukarja vprašala, kje so bila vsa ta vozila, kje so bili vsi ti policisti takrat, ko so pretepli ribniškega župana in pretepli policistko? Ni jih bilo.

Pri tem je opozorila na nujnost preventive in navedla še en konkreten primer, in sicer Andreja Brečka iz Šentjerneja. Povedala je, da je slednji v tem letu več kot 40-krat obvestil policijo o tem, da se krši javni red in mir in da se mu uničuje premoženje. Prišel je tudi na junijsko sejo Komisije za človekove pravice, kjer predstavnikov vlade in koalicije tako ni bilo. Bila je navzoča samo ena od državnih sekretark. Nadaljevanje dogajanj po tej seji je znano. Brečka so na domu obiskali pripadniki romske skupnosti, mu ponoči prizadejali premoženjsko škodo, čez teden dni pa so ga ponoči močno poškodovali.

In minister Poklukar ne naredi nič, gleda dol. V Šentjerneju, kjer je bil pred dvema dnevoma, se mu ni zdelo vredno srečati se z žrtvijo romskega nasilja.

Posnetek včerajšnjega nastoja Anje Bah Žibert v državnem zboru si lahko ogledate na povezavi: Anja Bah Zibert

Mi pa objavljamo fotografije iz Sodražice, ki smo jih prejeli od našega bralca.