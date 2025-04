Vici se pišejo sami: predsednik celjskega sodišča namiguje, da je bila anonimka verjetno izdelana s pomočjo umetne inteligence

“Spoštovani, v zvezi z vašim vprašanjem glede prejete anonimke s priloženim pisanjem, ki naj bi bilo že napisana sodba v zadevi X K 14451/2014 vam sporočam, da iz Okrožnega sodišča v Celju niso ušli nobeni dokumenti in gre za čisto ponarejanje, ki ga je opravila neznana oseba ali morebiti celo umetna inteligenca.

V navedeni zadevi je predvideno nadaljevanje glavne obravnave dne 15.4.2025 tako, da GO še ni zaključena. Na vsebino anonimke se bodo bodisi s podajo kazenske ovadbe ali na drug ustrezen način morebiti odzvali z imenom in priimkom omenjeni zaposleni na našem in višjem sodiščem v Celju.

S spoštovanjem. Darko Belak

predsednik sodišča