Vesna Vuković pakira kovčke – Golobu očitno kaže zelo slabo

Piše: Nova24tv.si

Medijski mogotec Martin Odlazek naj bi odpustil nekdanjo dolgoletno novinarko portala Necenzurirano in operativko Gibanja Svoboda Vesno Vuković. Ta naj bi že spraznila svojo pisarno.

Novinar Bojan Požar je objavil vest, sicer še neuradno, da naj bi lastnik številnih medijev Martin Odlazek, odpustil Vesno Vuković, sicer nekoč paradno novinarko portala Necenzurirano, po zmagi Gibanja Svoboda pa se je podala v politiko, kjer še vedno velja za eno odločilnih operativk Roberta Goloba.

Nazadnje naj bi prav ona pritiskala na vodstvo RTV, da je preprečilo zadnjo Tarčo pred volitvami, ki je imela pripravljen obremenilen material zoper predsednika vlade in njegovo stranko.

Kaj je bilo odločilno, da je Odlazek prekinil sodelovanje z Vukovičevo, še ni znano, špekulira pa se, da se centri moči obračajo stran od Roberta Goloba, ki mu interne ankete kažejo bistveno slabši rezultat od objavljenih anket na prihajajočih volitvah.