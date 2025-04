Velikonočna objava Janeza Janše z družino

Piše: C. R.

“Velika noč je praznik zmage življenja nad smrtjo, je simbol zmage svetlobe nad temo, je čas, ko dobro premaga zlo in je neskončno upanje za človeka. Blagoslov velike noči, dragi prijatelji, rojaki, bratje in sestre. Aleluja,” je ob največjem krščanskim prazniku na omrežju X zapisal predsednik SDS Janez Janša.

Kristjani po vsem svetu praznujemo veliko noč

Kristjani po vsem svetu danes praznujemo veliko noč, največji krščanski praznik, ko se spominjamo Jezusovega vstajenja. Po cerkvah so potekale slovesne velikonočne maše in bogoslužja. Papež Frančišek je sicer danes v tradicionalni poslanici Urbi et orbi (mestu in svetu) pozval k svobodi veroizpovedi in spoštovanju stališč drugih, saj brez tega mir ni mogoč. “Brez svobode veroizpovedi, svobode mišljenja, svobode izražanja in spoštovanja mnenj drugih ni miru,” je pisalo v papeževi poslanici v Vatikanu, ki jo pred prebral njegov delegat, kardinal Angelo Comastri. Na Trgu svetega Petra je poslanico spremljalo približno 35.000 vernikov.

Premier Golob cinično izpostavil vero v človeka, in ne Boga!

Medtem pa predsednik vlade Robert Golob vidi “veliko noč kot praznik, ki nas spomni, da tudi v najzahtevnejših okoliščinah nikoli ne smemo izgubiti vere, zlasti vere v moč človeka”. Tako je med drugim zapisal v današnji velikonočni poslanici. Med drugim je Veliko noč opisal kot “rojstvo”, kar velja za Božič. Po njegovih besedah se namreč prav v človeškem dostojanstvu, odgovornosti in notranji trdnosti skriva največja moč skupnosti.

Ob tem se sprašujemo, ali Golob tudi sebe vidi kot božanstvo, saj je cinično na največji krščanski praznik izpostavil vero v človeka, in ne Boga.