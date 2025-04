Veliki petek – bomo priča eksekuciji politika, ki je tranzicijski levici najbolj nevaren?

Piše: Nova24tv.si

Potem ko je minilo enajst let od političnega konstrukta Patria, ko so prvaka največje opozicijske stranke SDS Janeza Janšo krivično obsodili in zaprli, nato pa se je konstrukt vendarle sesul v prah, se v Celju na veliki petek obeta sklenitev dolgotrajnega sodnega procesa v zadevi Trenta z obtožbo, ki je po mnenju marsikoga naravnost absurdna. Janši namreč grozi dvoletna zaporna kazen, ker je pred dvajsetimi leti prodal parcelo v Trenti za več, kot jo je kupil! V podporo Janši in proti pravosodnim farsam bo pred sodiščem v Celju potekal shod, ki se prične ob 14. uri.

Pred samim zaključkom sojenja so se pojavile špekulacije v obliki anonimk in informacij znotraj soban celjskega sodišča, kjer naj bi bila obsodba že pripravljena. Čeprav so na celjskem sodišču zanikali, da bi bila sodba vnaprej spisana in da naj bi šlo v zadevi za čisti ponaredek, je marsikomu zanimivo, kako podobno dolgo kazen je zahtevalo tožilstvo. Slednje namreč za prvoobtoženega Branka Kastelica in Janšo predlaga dve leti zapora, za Klemna Gantarja pa leto dni pogojno.

“Danes zjutraj se po kavarnah v okolici celjskega sodišča šušlja, da bo jutrišnja sodba obsodilna, ker da sodnica ne more drugače in ne upa tvegati. Hkrati pa tudi, da Višje sodišče sodbi prvostopenjskega ne bo pritrdilo, ampak ukrepalo drugače. Najverjetneje vrnilo v ponovno sojenje. Tako govorice blizu sodišča,” je preko družabnega omrežja X sporočil Peter Hrastelj.

Dilema je, kako lahko tako bizaren postopek sploh poteka

Dolgoletni novinar in urednik portala Spletni Časopis Peter Jančič poudarja, da sploh ni vprašanje, kakšna bo sodba. “Dilema je, kako lahko tako bizaren sodni postopek sploh poteka. Česa pa je obtožen Janša? Prodaje nepremičnine, ko je v postopku sam ravnal povsem zakonito. Niti očitka ni, da bi ponarejal cenitve ali kaj takega,” je izpostavil in dodal, da je kot pri Patrii. “Tam so mu očitali, da je šef vlade. Kriv za neznano kaj, neznano kje, neznano kdo. Ko sta bila Cekuta in Zupan obsojena. Obtožbe Janše pa da bi prikrili. Tukaj mu očitajo, da je prodal nepremičnini, ki ju je podjetje, ki ju je kupilo, prodalo naprej, in to z dobičkom.”

“Obtožit predsednika največje opozicijske stranke, da je parcelo kupil za 45k in prodal za 100k v času, ko so cene nepremičnin pri nas rekordno zrastle, je res bizarno, da se tožilec pri tem opira na mnenje cenilke, ki jo v primeru Litijska obtožuje napačne cenitve, pa nadbizarno,” je v primeru Trente kritičen nekdanji gospodarski minister dr. Matej Lahovnik. Slednji je v enem izmed zapisov na družabnem omrežju X še pripomnil: “Če nisi “naš”, je očitno tudi prodaja parcele po višji ceni, kot si jo kupil, kazniva, in to po 20-ih letih, kar je tako neverjetno, da ne bi verjel, če se ne bi vsem na očeh to dogajalo v Celju.”

Ne moremo, ne smemo biti tiho!

Glas za otroke in družine poudarja, da prekinjajo tradicijo, da med prazniki ne vabijo na družbene dogodke. Celjsko sodišče je namreč za veliki petek, 18. 4., ob 14.00 napovedalo izrek sodbe Janši v montiranem sodnem procesu. “Tožilec zahteva za Janeza Janšo 2-letno zaporno kazen z absurdno obtožbo – 2 leti zapora zato, ker je pred 20 leti (prodal parcelo v Trenti za več, kot jo je kupil. Gre za tako očitno, v nebo vpijočo zlorabo sodstva za odstranitev političnega nasprotnika pred volitvami, da po naši vesti ne moremo, ne smemo biti tiho,” poudarjajo.

To sojenje po njihovih besedah ni uperjeno samo proti Janši, ampak proti vsem poštenim državljanom Slovenije z namenom, da sedanja oblast obvladuje Slovenijo tudi po naslednjih volitvah. “V znak podpore krivično preganjanemu Janezu Janši in njegovi družini ter v želji za pravično in uspešno Slovenijo bo v petek, veliki petek, 18. 4., ob 14.00 pred sodiščem v Celju (Prešernova 22) Dostojanstven shod za pravično Slovenijo,” še navajajo.

Do sodne kalvarije v zadevi Trenta sicer kritična tudi pravna stroka

Spomnimo, da je diplomat, profesor in bivši ustavni sodnik dr. Ernest Petrič v eni izmed oddaj Ura moči izpostavil: “Nerad rečem, da je stvar, ki se odvija pred sodišči, farsa, ampak v tem primeru skorajda ne morem reči kaj drugega. S toliko leti zamude, o neki stvari, ki se pravzaprav v principu vedno ureja na trgu. Ko nekaj prodajam, skušam prodati, kot meni ustreza. Nekomu bom prodal ceneje. Sam sem že prodajal tudi določeno stvar, ko sem sam znižal ceno, ker sem želel, da določena oseba do tistega pride in tako naprej,” je pojasnil in dodal, da so to stvari, s katerimi se sodišču ni treba ukvarjati 15–20 let. “To je absurdno, to je resnično na meji absurda. Zgleda, da tiste velike sanje, ki smo jih imeli nekoč, ko smo se odločali za to državo, da bo to država v pravem pomenu besede moderna, poštena, demokratična … da tu doživljamo razočaranje za razočaranjem.” Tudi ustavni pravnik dr. Andrej Fink meni, da se v primeru Trenta dogaja za lase privlečen konstrukt, a se problem pojavi pri dokazovanju tega pred evropsko javnostjo. Zadeva je po njegovem mnenju zaskrbljujoča tudi s tega vidika, da v primeru obsodbe to pomeni, da se enako lahko praktično zgodi vsem – “jasno komur koli takemu, ki bi bil nevaren oni strani, še toliko bolj malemu človeku, ker javnost za to ne bo izvedela”, poudarja in pravi, da je Janša trn v peti tudi zaradi prihajajočega referenduma, napovedanega 11. maja. “Oni besnijo, ker ga lahko izgubijo, in zdaj pritiskajo na tole.”

Mladi imajo dovolj

V podmladku stranke SDS Slovenski demokratski mladini sporočajo: “Mladi imamo dovolj!” Dovolj krivic! Dovolj političnega obračunavanja! Dovolj montiranih procesov!” Zahtevajo državo, kjer je na prvem mestu dobrobit naroda. Kjer sta doma demokracija in vladavina prava. Kjer posameznik lahko cveti. “Zahtevamo državo, ki grobo sankcionira vse tiste, ki obračunavajo z opozicijo. Zahtevamo svobodo Janeza Janše!”

K udeležbi na shodu v Celju poziva podpredsednik stranke SDS Zvone Černač, ki se sprašuje, ali se bo po enajstih letih ponovil politični konstrukt Patria.

“Jutri ob 14. uri se zberemo pred sodiščem v Celju branitelji slovenske demokracije z jasnim sporočilom: Da ne nasedamo sodnim konstruktom, s katerim želijo ponoviti političnosodni konstrukt Patria in po fiasku vlade Roberta Goloba ponovno instalirati nov obraz tranzicijske levice,” sporoča poslanec SDS Franc Breznik. K udeležbi na shodu pa poziva tudi poslanec SDS Jožef Jelen, ki v zadevi vidi “barbarsko dejanje slovenskega krivosodja”.

Nekdanji poslanec SDS Jožef Jerovšek ne skriva kritike, da do izreka sodbe prihaja na veliki petek. “Izrek sodbe (linčanja) Janeza Janše na veliki petek popoldne, simbolni dan križanja Kristusa, je očitno skrbno, že prej načrtovan dan s ciljem zastraševanja celotnega katoliškega pola v SLO! Sodstvo (Pilati) izpolnjuje ķrike levice, ki že 38 let vpije: “Križajte ga!” je namreč zapisal na družabnem omrežju X. Še zdaleč pa ni edini, ki tako razmišlja.