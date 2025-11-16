Velika Britanija prosilcem za azil napovedala ukinitev “zlatega vstopa”

Piše: Ž. N. (Nova24tv)

Veliki Britaniji se obeta največja prenova azilne politike v sodobnem času, napoveduje tamkajšnja oblast. Sprejeta je bila namreč odločitev, da se bo šlo v drastično omejitev zaščite osebam, ki jim je bil dodeljen azil.

Vladajoča laburistična vlada pod vodstvom premierja Keira Starmerja, ki je zaradi migracij soočena s precejšnjim pritiskom, je napovedala ukrepanje v soboto zvečer.

Dolgoročno bivanje bo težje dosegljivo

Britanska ministrica za notranje zadeve Shabana Mahmood je za prosilce za azil napovedala ukinitev “zlatega vstopa” v Združeno kraljestvo. Posamezniki, ki jim je dodeljen status begunca, lahko v Veliki Britaniji čez čas zaprosijo za dovoljenje za bivanje za nedoločen čas, nato pa tudi za državljanstvo. Vlada po navedbah AFP napoveduje, da se bodo začeli izvajati redni “pregledi stanja”.

V primeru, če bodo države, od koder prihajajo begunci, ocenjene kot varne, se bo begunce poslalo nazaj v državo izvora. Pri osebah z dodeljenim azilom se bo uvedla 20-letna čakalna doba, namesto sedanjih pet let, da bodo lahko zaprosile za dovoljenje za dolgoročno prebivanje v Združenem kraljestvu.

Migracije v porastu

Prihodi številnih nezakonitih migrantov z manjšimi čolni prek Rokavskega preliva premierju Starmerju tako kot njegovim konservativnim predhodnikom predstavljajo velik problem. Kar 39 tisoč migrantov je namreč na ta način letos prispelo v Združeno kraljestvo, kar je več kot v celotnem lanskem letu. Temu primerno se v državi soočajo z rekordnim številom prošenj za azil. Do junija letos je bilo vloženih približno 111 tisoč prošenj, razkrivajo uradni podatki.

Zaradi množičnega prihoda migrantov v državi prihaja do nemirov in nesoglasij v britanski družbi. Iz tega razloga se posledično vse bolj povečuje priljubljenost stranke Reform UK pod vodstvom znanega evroskeptika Nigela Faragea, ki vseskozi opozarja, da migracije predstavljajo grožnjo britanski kulturi, gospodarstvu in varnosti.