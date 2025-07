Veganske sile Tine Gaber v protinapadu: napoveduje se hitra seja DZ za odbijanje veta državnih svetnikov

Piše: Spletni časopis

Na hitro vladni poslanci po štirih vetih državnega sveta sinoči danes na sejah odborov že razpravljajo, da bi jutri na ekspresno sklicani izredni seji parlamenta ponovno potrdili zakone o pomoči države pri samomorih starejših in bolnih (evtanazija), o prepovedi baterijske reje kokoši, obveznem čipiranju vseh mačk in obveznem lajšanju bolečin pujskom pri kastracijah in o produkciji marihuane za industrijsko rabo.

V zahtevi za takojšnjo dodatno izredno sejo parlamenta med parlamentarnimi počitnicami pa ni tudi točke o državnem omejevanju oddajanja stanovanj preko Airbnb in Bookinga, česar ne pozna nobena druga evropska država. Kot kaže je vpliv protikapitlaističnih skrajnežev iz Levice Aste Vrečko nekoliko popustil.

V državnem svetu so bili pred odločanjem največji pritiski pri popravkih zakona o zaščiti živali, češ da je nujno nenadoma na vrat na nos med parlamentarnimi počitnicami sprejeti spremembe. POP TV je po vetu objavil velik naslov, kako razočarani so “zaščitniki živali” in navajal izjavo enega samega, društva AETP, ki ga pod tem imenom ne najdemo v javnih evidencah kot je Erar ali Ajpes, ki ga vodi veganski aktivist Samo Curk, ki ga je državni radio razglasil celo za ime meseca. Veganska aktivistka je tudi partnerica premiera Tina Gaber, za katero je znano, da ni bila brez vpliva pri menjavi vrha ministrstva za kulturo. Hitre in nepremišljene spremembe, ki jih uzakonjajo vladni poslanci, bodo – opozarjajo kritiki – nov udarec po kmetijstvu. In zmaga veganskih aktivistov, ki državi vladajo z Robertom Golobom.

Največji mediji, ki jih obvladujejo vladne stranke, javnosti niso opozorili na nenavadnost sprejemanja zakonov na izrednih seji med parlamentarnimi počitnicami, s katerim so poslanci vladnih strank najprej poskušali zmanjšati možnost vetov, zdaj pa bodo še nižali tvegane referendumskih procedur. Po glasovanju v tretjem branju in po ponovnem glasovanju po vetu imajo namreč svetniki in vlagatelji referendumskih pobud po ustavi le teden časa za odločitev. Med počitnicami je težje kot običajno doseči takšne odločitve.

Zahteva za takojšnjo dodatno izredno sejo parlamenta, da bi odpravili veta, med katerimi pa ni tudi veta čez zakon o gostinstvu za omejevanje bookinga in airnbnb, je takšna:

Zahtevo za ponovno izredno odločanje so podpisali poslanci vseh vladnih strank, med podpisniki pa ni Lene Grgurevič in Miroslava Gregoriča.

Zlorabe izrednih sej in nujnih postopkov, ki so predvideni za vojne in naravne katastrofe, za običajna odločanja so značilnost vladanja Svobode, SD in Levice. Požvižgajo se na red in pravila pravne države pri sprejemanju zakonov, hkrati pa pričakujejo, da bodo na tak način sprejeti zakon spoštovani.