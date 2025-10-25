Večina v anketi se strinja: Golob mora odstopiti

Piše: Moja Dolenjska

V oktobrski raziskavi Utrip družbe, ki jo izvaja raziskovalni center Inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka, večina meni, da mora predsednik vlade Robert Golob spoštovati svojo obljub in odstopiti, v kolikor je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) pri njegovem delu ugotovila kršitve zakona.

Da mora Golob uresničiti svojo predvolilno obljubo iz leta 2022, da bo odstopil, če KPK pri njem ugotovi kršitev protikorupcijske zakonodaje, meni 57,3 odstotka vprašanih, le 27,7 odstotka jih meni, da odstop ni potreben. Pri tem odstop od njega v večini pričakujejo tudi volivci Gibanja Svoboda (55,8 odstotka), prav tako pa več kot polovico vprašanih v vseh treh skupinah glede na samoopredelitev (desno, sredina, levo), kar kaže na nepopustljivost volivcev vseh prepričanj, navajajo avtorji ankete.

Končni poročili KPK v zadevi Bobnar in aferi Karigador sta sicer v zaključni fazi sprejemanja, po poročanju medijev pa je KPK v obeh primerih ugotovila, da je Golob kršil protikorupcijsko zakonodajo.

Anketirane so povprašali tudi o božičnici. Obvezna božičnica, ki bi jo morali izplačati vsi delodajalci, je bližje 40,4 odstotka vprašanim, med tem ko bi neobvezno in davkov razbremenjeno božičnico raje videlo skoraj polovica vprašanih (49,6 odstotka). Desetini ljudi je vseeno ali ne ve kako bi odgovorila.

V javnomnenjski anketi je sodelovalo 815 ljudi. Pri tokratni raziskavi je bila za del raziskave o strankah uporabljena metoda CATI (telefonsko anketiranje), za aktualna vprašanja pa metoda CAWI (spletni panel). Tak način smo tokrat uporabili prvič.