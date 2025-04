Več poslancev državnega zbora obležalo zaradi zastrupitve!

Piše: G. B.

Je to opozorilo, kaj sledi šele, ko in če bo vzpostavljen Jankovićev “drekovod”? Medtem ko Nika Kovač zaključuje zbiranje podpisov za varen splav in se za pitno vodo niti ne zmeni, je namreč prišlo do izrednega dogodka, ki kaže na to, kako pomembno je imeti varno pitno vodo.

V ljubljanski veleblagovnici Maxi so danes prepovedali uporabo pitne vode za prehrambne namene. Razlog za to je prisotnost mikroorganizmov v interni vodovodni napeljavi. A kot kaže, so oporečnost vode zaznali prepozno. V državnem zboru je zaradi zdravstvenih težav odsotnih tudi več poslancev, zbolelo pa naj bi tudi več zaposlenih v NLB, poroča portal N1.

Po informacijah portala naj bi zbolelo več poslancev Gibanja Svoboda in SD, pa tudi nekateri nepovezani poslanci. Neuradno imajo vročino, črevesne težave in bruhajo.

Da zaradi bolezni opažajo več odsotnosti zaposlenih, so potrdili tudi v NLB, ki ima sedež na bližnjem Trgu republike. V banki so zaradi pojava okužb že uvedli preventivne ukrepe. Zaposlenim so odsvetovali uživanje vode iz pipe in jim razdelili plastenke z ustekleničeno vodo.

V tem primeru je bila seveda kriva le interna vodna napeljava. Toda če bi prišlo do okužbe pitne vode v Klečah ob eventuelni izgradnji kanala C0, bi bile posledice lahko neprimerno hujše. Za celotno Ljubljano z okolico!