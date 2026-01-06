Vatovec iz Levice v SD: predvolilni “štos” ali Hanova velika napaka?

Piše: G. B.

Za koga gre, uradno še ne želijo povedati, mediji, ki se sklicujejo na neuradne informacije, pa navajajo, da gre za vodjo poslanske skupine Levice Mateja Tašnerja Vatovca . Po družbenih omrežjih je ta informacija tako rekoč že uradna.

Prvak stranke SD Matjaž Han bo danes opoldne medijem razkril več informacij o političnem prestopu v njihove vrste, so za STA potrdili v stranki.

Matjaž Han je o pomembni kadrovski okrepitvi že obvestil nekaj strankinih sodelavcev in napovedal, da bo danes tudi javno razkril, za koga gre. Po neuradnih informacijah več medijev se bo poslanski skupini SD pridružil prav Tašner Vatovec, kar so nekateri novinarji označili za politični prestop leta.

Iz poročanja N1 izhaja, da je bil Tašner Vatovec pred kratkim opažen na sestanku s Hanom. Informacijo, da v SD prestopa prav on, pa jim je potrdilo več virov. Tašner Vatovec pa svoje dosedanje stranke Levice o prestopu v SD še vedno ni obvestil. To naj bi storil šele pred današnjo novinarsko konferenco z Matjažem Hanom, poroča portal. Tašner Vatovec za medije ni bil dosegljiv, tudi v Levici se za STA za zdaj na informacije niso odzvali.

V poslanski skupini Levice bi po izločitvi Mihe Kordiša iz stranke in posledično odhodu iz poslanske skupine ter prestopu Vatovca ostali le še Nataša Sukič, Tatjana Greif in Milan Jakopovič. V poslansko skupino SD je sicer septembra lani prestopila nekdanja poslanka Svobode Mojca Šetinc Pašek.

Politolog in profesor Miro Haček ob tem opozarja, da je za SD tak prestop strel v koleno. Češ, moral bi SD popeljati proti sredini, počne pa obratno in dokazuje, da o politiki nima pojma. Tudi Miran Videtič ni prepričan, da gre za naključno potezo. “Mislim da bo predvolilna strategija levega ozadja, da za vse Golobove neumnosti obtoži Levico in naivni javnosti obljubi, da nova vlada bo pa čist drugačna, ker v njej ne bo Levice?!” Ob tem pa SD služi kot privesek, torej kot stranka koristnih idiotov. “Zdaj verjetno sledi navidezni razhod z Zoran Janković in politični umik Delove kolumnistke, ki se bo v tem času ukvarjala z “babicami in dedki”?!”

To je ta “Messi”. Han se je ustrelil v koleno. Stranko bi moral popeljati proti sredini, počne pa obratno in dokazuje, da o politiki nima pojma. https://t.co/FBuDNlxViW — Miro Haček (@MHacek) January 6, 2026

Sicer pa, ne gre za prvi tak prestop. V vrste SD je pred leti prebegnil sedaj že nekdanji poslanec Franc Trček, pa tudi poslanec Željko Cigler.