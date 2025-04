(VABILO) Vabljeni na posvet ob 35-letnici Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč in slovenskem mestu mrtvih

Piše: C. R.

Komisija Državnega sveta za državno ureditev in Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč vabita na POSVET O DELU KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REŠEVANJE VPRAŠANJ PRIKRITIH GROBIŠČ V OBDOBJU 1990 – 2025 v petek, 11. aprila 2025, ob 10. uri v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.

Posvet bo posvečen predvsem predstavitvi dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, ki je v preteklih 35 letih opravila veliko dela, pri čemer številna vprašanja ostajajo odprta in terjajo nadaljnje delo ter iskanje rešitev v skupnem dialogu države, lokalnih skupnosti, strokovne javnosti in civilne družbe.

Pomemben dosežek je vzpostavitev Sektorja za vojne grobove in grobišča pri Ministrstvu za obrambo, saj se prvič vzpostavlja celovit register vojnih grobov in grobišč in tudi njihovo delovanje bo predstavljeno na posvetu. Spomenik vsem žrtvam vojn in z njimi povezanih dogodkov še vedno nima posvetila. Eden od ciljev posveta v Državnem svetu je spodbuditi odgovorne, da se to dejanje končno uresniči. Zahteven projekt je tudi oblikovanje grobnice s spomenikom za nepokopane mrtve. Pred Republiko Slovenijo je tudi pomembno prvo poročilo o uresničevanju Konvencije o zaščiti oseb pred prisilnimi izginotji in obravnava poročila OZN o pravicah žrtev izvensodnih eksekucij.

Vljudno vabljeni.

Jože Dežman l.r., predsednik Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč

Rajko Fajt l.r., predsednik Komisije za državno ureditev

Za udeležbo na dogodku je obvezna elektronska prijava

PROGRAM

9.30-10.00

SPREJEM UDELEŽENCEV

10.00-10.10

POZDRAVNI NAGOVOR

Marko LOTRIČ, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

10.10-11.30

PREDSTAVITVE

Dr. Jože DEŽMAN, Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč

Slovenija – vojni grobovi, grobišča in tranzicijska pravičnost

Dr. Mitja FERENC, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Prikrita grobišča v demokratični Sloveniji (35 let dela Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč – pričakovanja, težave, rezultati, izzivi).

Pavel JAMNIK, upokojeni višji kriminalistični svetnik, bivši vodja kriminalistične preiskave povojnih pobojev na UKP – GPU

Akcija Sprava – kriminalistična preiskava povojnih pobojev

Prepoznava zločina, obseg in rezultati preiskave

Dr. Alja BRGLEZ, Inštitut za civilizacijo in kulturo, Ljubljana

Spravna delovanja PRS Boruta Pahorja 2012-2022 in dve nalogi, ki sta ostali nedokončani

Dr. Barbara LAMPIČ, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

S projektom DEDIVOJ krepimo prepoznavnost in širimo funkcionalnosti ter uporabo Registra vojnih grobišč

ODMOR ZA KAVO

11.45-13.30

NADALJEVANJE POSVETA

Dr. Matija OGRIN, Nova slovenska zaveza

Vezi med svojci, grobovi in identifikacijo žrtve

Anton GNIDOVEC, župnik in dekan dekanije Črnomelj

Spoštovanje mrtvih

Dr. Milan SAGADIN, Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč

Vključevanje prikritih grobišč v slovensko spominsko krajino

Dr. Uroš KOŠIR, Avgusta d.o.o.

Arheologija prikritih grobišč in njena vloga pri proučevanju žrtev konfliktov 20. stoletja

Dr. Jure TIČAR, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika

Dr. Matija ZORN, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika

Dr. Peter MIKŠA, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Raziskave potencialnih vojnih grobišč v podzemnih jamah

13.30

ZAKLJUČKI POSVETA

Posvet bosta vodila in povezovala dr. Jože Dežman, predsednik Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč in Rajko Fajt predsednik Komisije za državno ureditev.