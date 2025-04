(V ŽIVO) (ZADEVA TRENTA) Sodišče Janšo in soobtožena v zadevi Trenta oprostilo krivde; Janša zbranim protestnikom: Naš boj se danes šele začenja!

Piše: C. R.

Senat celjskega sodišča je danes predsednika SDS Janeza Janšo in soobtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja oprostil očitkov v zadevi Trenti. Ker gre za sodbo prvostopenjsekga sodišča, sodba še ni pravnomočna. Janša se je po razsodbi zahvalil protestnikom: “To se ne bi zgodilo, če ne bi bilo vas. Hvala. Hvala tudi moji družini, poslanskim kolegom in vsem ljudem dobre volje, ki so verjeli, da krivica ne sme zmagati. Naš boj se danes šele začenja! “

Janši in Kastelicu je sicer grozila dvoletna zaporna kazen. Številni so opozarjali, da je bil proces pravna farsa in konstrukt, sojenje, do katerega ne bi smelo priti.

Janša izrazil hvaležnost za izraženo podporo

Pred prihodom na sodišče so Janšo pričakali podporniki. Shod se je tako kot po navadi začel s slovensko himno. Množico pa je kmalu po razsodbi nagovoril tudi Janša. “Po skoraj petnajstih letih zasliševanj, procesov, medijskega blatenja, kraje zdravja in življenja, svobode in časa, je bila tukaj zdaj izrečena oprostilna sodba. To se ne bi zgodilo, če ne bi bilo vas”, je bil jasen Janša in izrazil svojo iskreno hvaležnost. Zahvalil se je tudi svoji družini, ki je veliko pretrpela v tem času in mu stala ob strani.

Boj tukaj ni končan

“Hvala mojim poslanskim kolegom in drugim, ki so se borili z mano. Hvala vsem ljudem dobre volje, ki so verjeli, da krivica ne sme zmagati!” Kljub temu, da je po njegovih besedah šlo od samega začetka za vsem jasno in vidno farso, je tožilec zahteval dve leti zapora. To sicer ni bilo prisojeno, ampak poudarja, da v samem postopku jim je bilo vzeto več. “Ta zmaga danes je v narekovajih. Naš boj tukaj ni končan. Ker so drugi, ki so v podobnih postopkih. Denimo sodnik Radonjić, eden redkih, ki je sodil pošteno. Polovica mojih kolegov iz zadnje vlade, ki je v času covida reševala zdravje in življenja, je v raznoraznih postopkih”. Poudarja, da je hkrati na slovenskih sodiščih na stotine ljudi v raznih postopkih, ki se jih ne pozna, pa tam nikoli ne bi smeli biti. “Če ne zaradi drugega, ker trajajo 5, 10, 15 let. Pravica odložena, je pravica odrečena. Ne glede na to kar je na koncu. Zato se nas boj danes šele začenja”.

Isti tožilec, ki je tukaj zahteval dve leti zapora za direktorja nekega podjetja, ki je naredil profit pri poslu, ni po besedah Janše vložil kazenske ovadbe zoper ministrico, ki je podpisala pogodbo za Litijsko. “Tam so vložili ovadbo proti uradnikom, ne proti ministrici, ki je podpisala pogodbo za neko podrtijo, ki je deset minut peš od njene pisarne, pa je ni šla niti pogledati, niti proti ministru za finance, ki je iz sredstev za izredne razmere dal denar za podrtijo”, je bil kritičen.

(2/2) ….. ne bi smelo priti. Vam povem, kaj se bo zgodilo. #Tožilstvo se bo pritožilo, višje #sodišče bo tožilstvu (brez kakršnekoli javne obravnave) ugodilo in pred volitvami bo @JJansaSDS pravnomočno #obsojen. Boj za #pravica torej ni končan. Ne slepimo se! pic.twitter.com/QX6KNkhexv — Joze Biscak (@JozeBiscak) April 18, 2025

Neposredni prenos protestnega shoda lahko spremljate tudi na Nova24.TV in tukaj:

Shod se je začel s petjem Zdravljice.https://t.co/cO4j38f9A8 pic.twitter.com/k9IUwHwAbL — Tednik Demokracija (@Demokracija1) April 18, 2025

Medklic: STA v zadnjem trenutku odpovedala snemanje

“Zaradi nepredvidenih okoliščin v videoservisu STA danes ne bo posnetkov z razglasitve sodbe Branku Kastelicu, Janezu Janši in Klemnu Gantarju na okrožnem sodišču v Celju zaradi očitkov o zlorabi položaja in pomoči pri prodaji nekdanje Janševe parcele v Trenti,” se glasi sporočilo uredništvom, objavljeno ob 12:43 uri. Ugibanja, zakaj je do tega neljubega dogodka prišlo, bi bila zlonamerna, zato se bomo tega vzdržali.

Iz Postojne prihajamo … pic.twitter.com/isTmx7sE1C — Zlata Krašovec 🇸🇮🇺🇦🇮🇱 (@PrinasalkaZlata) April 18, 2025

Nekdanjemu direktorju Imosa Branku Kastelicu je tožilstvo očita kaznivo dejanje zlorabe položaja na škodo podjetja, nekdanjemu direktorju Eurogradenj Klemnu Gantarju in predsedniku SDS Janši pa pomoč pri omenjenem dejanju. Za Janšo in prvoobtoženega Kastelica je predlagalo po dve leti zapora, za Gantarja pa leto dni pogojne kazni. Ob tem tožilstvo po navedbah STA predlagalo še “odvzem nezakonito pridobljenega premoženja”.