(V ŽIVO) V Novem mestu ob 17h izredna seja občinskega sveta o varnostnih razmerah v regiji, začel se je tudi protestni shod

Piše: C. R., Nova24TV

Po nasilnem napadu na občana, ki se je končal s smrtjo, bo popoldne potekala izredna seja novomeškega občinskega sveta. Župan Gregor Macedoni jo je sklical zaradi zaskrbljujočega poslabšanja varnostnih razmer v jugovzhodni Sloveniji in nanjo povabil predstavnike države. Ob tem so občane v času seje povabili k protestnemu shodu na Glavnem trgu.

Kot poudarjajo na novomeški občini, nasilni dogodek dokazuje, da se romska problematika, na katero župani občin jugovzhodne Slovenije in Posavja opozarjajo že dalj časa, opazno poslabšuje, država pa kot edina pristojna za njeno reševanje kljub resnosti razmer ne ukrepa.

Na izredno sejo, na kateri bodo obravnavali izključno varnostno problematiko v regiji, so povabili predsednika vlade Roberta Goloba in pristojne ministre, predstavnike sodstva, tožilstva, policije in drugih, pristojnih za ureditev varnostnih in romskih vprašanj. Na sejo med drugim prideta premier Golob in minister za delo Luka Mesec. Udeležbo na seji so že potrdili v DS, na vrhovnem sodišču in vrhovnem državnem tožilstvu. Prisotni bodo tudi župani bližnjih občin.

Vodstvo novomeške občine je ob tem občane povabilo, da na Glavnem trgu pred in v času izredne seje izrazijo podporo prizadevanjem lokalne skupnosti za večjo varnost in jasno sporočijo državi, da so sistemske spremembe nujno potrebne.

Macedoni je že na nedeljskem srečanju s predstavniki države pozval k nujnosti takojšnjega ukrepanja, da se zaustavi nadaljnje slabšanje varnostnih razmer v regiji, hkrati pa zahteval ukrepe, ki bodo vodili v sistemsko reševanje romske problematike.

Po sobotnem napadu, v katerem je umrl 48-letni Novomeščan, je javnost šokirana, dogodek je povzročil tudi politični pretres. Odstopila sta Poklukar in Katič, opozicija pa k odstopu poziva celotno vlado. Premier Golob je napovedal radikalne ukrepe, ki naj bi jih predstavili na današnji seji.

Novo mesto je danes epicenter političnega in družbenega dogajanja v Sloveniji. Ob 17. uri se začenja izredna seja občinskega sveta, na kateri bodo lokalni odločevalci od vlade zahtevali takojšnje in odločne ukrepe za izboljšanje varnosti. Hkrati na Glavnem trgu poteka protestni shod, ki ga organizatorji napovedujejo kot enega največjih v zadnjih letih.

Seji občinskega sveta bo prisostvoval premier Robert Golob v spremstvu več ključnih ministrov, kar nakazuje resnost situacije in pričakovanja po konkretnih zavezah države. Poleg novomeških občanov pa se na protestu pričakuje pritok udeležencev iz vse Slovenije, združenih v žalosti in jezi po brutalnem umoru 48-letnega Aleša Šutarja – Aca.

Trg pred mestno hišo, kjer poteka razširjena seja mestnega sveta skupaj z vladnimi predstavniki in ostalimi, se polni. Številni imajo s seboj transparente s sporočili.

Vodja opozicijske SDS Janez Janša je nedavne razmere komentiral z naslednjimi besedami: “Počakali so nekaj dni, da se je vse poskrilo – in nato naredili racijo v ciganskem naselju. Norca se delajo iz nas, oblast pa ščiti tiste, ki urinirajo po svečah, prižganih v slovo pokojniku.“

Že pred protestom je prišlo do dveh incidentov, kjer je vinjen Rom sprva napadel mimoidočega moškega pred lokalom Patriot, nato pa je s huliganstvom nadaljeval v lokalu Carpe Diem. Policija je agresivneža, zaradi kršenja javnega reda in miru, prijela. Prav tako so domačini poročali o kamenjanju vozil okoli dovoznih cest s strani mladoletnih Romov.