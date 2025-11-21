e-Demokracija
(V ŽIVO) Tiskovna konferenca znanih Slovencev, med njimi dva nekdanja ustavna sodnika, o evtanaziji

FokusSlovenija
foto: umetna inteligenca

Piše: C. R. 

Danes ob 11:00 prisrčno vabljeni na ogled prenosa tiskovne konference ob Izjavi znanih Slovencev, ki jim ni vseeno za skupnost.

Od podpisnikov bodo v živo sodelovali:
– profesorica medicinske humanistike dr. Zvonka Zupanič Slavec,
– nekdanji predsednik Ustavnega sodišča dr. Ernest Petrič,
– nekdanji ustavni in vrhovni sodnik g. Jan Zobec.
– profesor dr. Marko Noč, spec. intenzivne in interne medicine,
-gledališka igralka Alenka Tetičkovič
In še kdo od ostalih znanih osebnosti iz priloženega seznama podpisnikov. Vsi bodo podali kratke misli zakaj nasprotujejo spornemu zakonu o asistiranemu samomoru, nato pa bodo na voljo še za vprašanja in prispevke.
Izjavo objavljamo v celoti:

V v nedeljo 23. novembra bomo na referendumu odločali o institucionalizaciji samomora kot zdravstvene, zakonsko predpisane storitve, ki bo veljala za vse državljanke in državljane Slovenije. Prepričan(a) sem, da to ni prava pot za rešitev stisk bolnikov in invalidov. Potrebno je vložiti več časa in napora, ter za želje nekaterih trpečih najti rešitve, ki ne bodo tako zelo tvegane za vse državljane.

Vsak od nas je že, ali pa bo skoraj zagotovo, nekoč postal bolnik in se soočil z za mnoge pretežko izbiro, ki bi mu jo narekoval sporni zakon o samomoru z asistenco. Glede teh, najbolj intimnih vprašanj človekovega bivanja, je potrebno poiskati mnogo širši konsenz stroke in celotne družbe. Sporni zakon je slab, ker spodbuja preveč neznosnih pritiskov na najranljivejše med nami. Prav tako ni mogoče izključiti zlorab, ki bodo v tem primeru nepopravljive in tragične. Pomotoma umrlih žal nikoli več ne moremo obuditi nazaj v življenje.

Zato bom na referendumu glasoval(a) proti spornemu zakonu. Ob tej priložnosti vas vse pozivam k aktivnemu državljanstvu.

Pridite 23. novembra na volišča in glasujte po svoji vesti.

 

 

 

Tadej Battellino, pediater

Tina Bregant, pediatrinja

Valerija Bužan, predsednica društva Downov sindrom

Jože Faganel, predsednik združenja za redke bolezni

Vojko Gašperut, tetraplegik in slikar, ki slika z usti

Gregor Čušin, igralec

Andrej Grebenc, predsednik Zveze organizacij civilne družbe Slovenije

Urška Hrovat, smučarka

Nina Ivanič, igralka

Helena Jaklitsch, zgodovinarka

Dane Kastelic, predsednik zveze paraplegikov Slovenije

Jožef Kociper, psihiater

Sebastjan Kristovič, prorektor univerze Alma Mater Europea

Jernej Kuntner, Igralec in režiser

Marko Kušar, presednik prve študentske vlade

Vesna Melanšek, ustanoviteljica Centra za Avtizem

Marko Noč, specialist kardiologije in intenzivne medicine

Ernest Petrič, nekdanji predsednik ustavnega sodišča

Pavel Poredoš, predsednik Slovenske Medicinske Akademije

Jože Ramovš, predstojnik inštituta Antona Trstenjaka

Pavle Ravnohrib, igralec

Vesna Ribarič Zupanc, paliativna zdravnica

Ivan Sivec, pisatelj

Zvonka Slavec Zupanič, profesorica medicinske humanistike

Aleš Štrancar, podjetnik

Marija Štremfelj, alpinistka

Andrej Štremfelj, alpinist

Iztok Tomazin, zdravnik in alpinist

Peter Tomažič, prostovoljec

Marcos Tavares, nogometaš

Alenka Tetičković, igralka

Peter Tomažič, glavni tajnik Slovenske Karitas

Boštjan M. Turk, filozof in publicist

Žiga Turk, publicist in komentator

Ludvik Toplak, rektor univerze Alma Mater Europea

Matic Vidic, logoterapevt in psihoterapevt

Ljubica Zakovšek, tetraplegik

Jan Zobec, bivši ustavni in vrhovni sodnik

Misli podpornikov:

Urška Hrovat, 5 x zmagovalka slalomov za svetovni pokal

»Danes sem oddala glas-PROTI. Žal me v petek ni več v Sloveniji.

Uspešno vam želim.«

 

Jernej Kuntner, režiser in igralec:

»V tem svetu, kjer ni nič več svetega, je težko pravilno in pravično živeti. In ne vsega gledati skozi denar. In ena stvar še posebej, se ne bi smela nikoli postaviti pod vprašaj cene in stroškov. Naš odnos do življenja, do težko bolnih, do invalidov. Na teh etičnih vrednotah stoji in bo obstala naša zahodna razvita družba. Če bo. 

Odločno proti!«

 

Gregor Čušin, igralec:

»Sem PROTI, ne ker je predlagani zakon spisan slabo, ampak ker sem mnenja, da tovrsten zakon sploh ne bi smel biti spisan.

Prošnja za pomoč pri smrti ni poraz posameznika, ki je obupal, temveč je poraz družbe, ki ni ponudila upanja.«

 

Dane Kastelic, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije:

»Kako lahko sploh razmišljamo o vsiljenem ZPPKŽ oz.legalizaciji evtanazije, dokler je slovensko zdravstvo na kolenih?
Dokler ljudje čakajo mesece, celo leta, na osnovne preglede. Dokler si vsak državljan ne more zagotoviti niti svojega osebnega zdravnika. Dokler so dolgotrajna in paliativna oskrba ter ostale podporne zdravstvene ter socialne storitve razsute, težko dostopne ali pa zgolj zapisana teorija na papirju.

V takšnih razmerah prav invalidi in kronični bolniki postajamo najbolj ranljivi, potisnjeni na rob in izpostavljeni populističnim “rešitvam”, kot je pomoč pri asistiranem samomoru oziroma evtanaziji. Posledično lahko kdo pride do ideje, da bi država lahko na hitro “skrajšala naše težave”.

Če dovolimo, da se tak eksperiment uvede v sistemu, ki komaj stoji, se lahko zgodi nekaj izjemno nevarnega: naša življenja postanejo številke v državni bilanci. Odločitve o tem, kdo je predrag za zdravljenje, kdo je preveč zahteven za oskrbo. To ni več medicina. To je gola ekonomija.

Zato je prav, da se Slovenke in Slovenci odločno postavimo po robu temu predlogu in najprej zahtevamo kvalitetno izbiro, to je urejeno zdravstvo, dostojanstveno oskrbo in delujoče podporne storitve – še preden sploh razmišljamo o tako nujnih, a hkrati nevarno radikalnih eksperimentih.«

Tudi sam osebno in vsa moja družina smo že danes oddali glas PROTI!«

 

