(V ŽIVO) Tiskovna konferenca znanih Slovencev, med njimi dva nekdanja ustavna sodnika, o evtanaziji

Piše: C. R.

Danes ob 11:00 prisrčno vabljeni na ogled prenosa tiskovne konference ob Izjavi znanih Slovencev, ki jim ni vseeno za skupnost.

In še kdo od ostalih znanih osebnosti iz priloženega seznama podpisnikov. Vsi bodo podali kratke misli zakaj nasprotujejo spornemu zakonu o asistiranemu samomoru, nato pa bodo na voljo še za vprašanja in prispevke.

Izjavo objavljamo v celoti:

V v nedeljo 23. novembra bomo na referendumu odločali o institucionalizaciji samomora kot zdravstvene, zakonsko predpisane storitve, ki bo veljala za vse državljanke in državljane Slovenije. Prepričan(a) sem, da to ni prava pot za rešitev stisk bolnikov in invalidov. Potrebno je vložiti več časa in napora, ter za želje nekaterih trpečih najti rešitve, ki ne bodo tako zelo tvegane za vse državljane.

Vsak od nas je že, ali pa bo skoraj zagotovo, nekoč postal bolnik in se soočil z za mnoge pretežko izbiro, ki bi mu jo narekoval sporni zakon o samomoru z asistenco. Glede teh, najbolj intimnih vprašanj človekovega bivanja, je potrebno poiskati mnogo širši konsenz stroke in celotne družbe. Sporni zakon je slab, ker spodbuja preveč neznosnih pritiskov na najranljivejše med nami. Prav tako ni mogoče izključiti zlorab, ki bodo v tem primeru nepopravljive in tragične. Pomotoma umrlih žal nikoli več ne moremo obuditi nazaj v življenje.

Zato bom na referendumu glasoval(a) proti spornemu zakonu. Ob tej priložnosti vas vse pozivam k aktivnemu državljanstvu.

Pridite 23. novembra na volišča in glasujte po svoji vesti.

Tadej Battellino, pediater

Tina Bregant, pediatrinja

Valerija Bužan, predsednica društva Downov sindrom

Jože Faganel, predsednik združenja za redke bolezni

Vojko Gašperut, tetraplegik in slikar, ki slika z usti

Gregor Čušin, igralec

Andrej Grebenc, predsednik Zveze organizacij civilne družbe Slovenije

Urška Hrovat, smučarka

Nina Ivanič, igralka

Helena Jaklitsch, zgodovinarka

Dane Kastelic, predsednik zveze paraplegikov Slovenije

Jožef Kociper, psihiater

Sebastjan Kristovič, prorektor univerze Alma Mater Europea

Jernej Kuntner, Igralec in režiser

Marko Kušar, presednik prve študentske vlade

Vesna Melanšek, ustanoviteljica Centra za Avtizem

Marko Noč, specialist kardiologije in intenzivne medicine

Ernest Petrič, nekdanji predsednik ustavnega sodišča

Pavel Poredoš, predsednik Slovenske Medicinske Akademije

Jože Ramovš, predstojnik inštituta Antona Trstenjaka

Pavle Ravnohrib, igralec

Vesna Ribarič Zupanc, paliativna zdravnica

Ivan Sivec, pisatelj

Zvonka Slavec Zupanič, profesorica medicinske humanistike

Aleš Štrancar, podjetnik

Marija Štremfelj, alpinistka

Andrej Štremfelj, alpinist

Iztok Tomazin, zdravnik in alpinist

Peter Tomažič, prostovoljec

Marcos Tavares, nogometaš

Alenka Tetičković, igralka

Peter Tomažič, glavni tajnik Slovenske Karitas

Boštjan M. Turk, filozof in publicist

Žiga Turk, publicist in komentator

Ludvik Toplak, rektor univerze Alma Mater Europea

Matic Vidic, logoterapevt in psihoterapevt

Ljubica Zakovšek, tetraplegik

Jan Zobec, bivši ustavni in vrhovni sodnik