(V ŽIVO) Pred Državnim zborom Republike Slovenije se je začel Veliki protikorupcijski shod: Proti kriminalni združbi, ki je ugrabila državo

Piše: C. R.

Ob 15. uri se je na Trgu republike v Ljubljani začel Veliki protikorupcijski shod ob ustanovni seji Državnega zbora Republike Slovenije. Korupcija je rak rana Slovenije, je zapisal pobudnik in glavni organizator protesta civilnodružbeni aktivist Aleš Primc.

Primc: »Duši prihodnost mladih, družin in starejših. Ljudje na položajih, ki izvajajo koruptivne posle, so čedalje bolj predrzni in nasilni. Po volitvah hočejo skrajno levičarske stranke Svoboda, SD in Levica to temo pomesti pod preprogo. Tega ne smemo dovoliti.«

Današnji dan bo morda že malo nakazal, v katero smer bo krenila Slovenija: ali bo nadaljevala pot, ki jo kritiki označujejo za pot poglabljanja korupcije, ali pa se bo začel resen obračun z omrežji, s koruptivno postkomunistično združbo, ki je to državo dobesedno ugrabila in jo brezsramno izkorišča za lastno bogatenje.

Shod se je pričel s Slovensko himno, ob kateri je bilo videti plapolanje zastav v množici ljudi. Uvodoma je prisotne nagovoril mestni svetnik Aleš Primc: “Hvala lepa predstavnikom cele Slovenije! Predstavnike cele Slovenije so danes tukaj zbrani, dobrodošli v Ljubljani!” Primc je poudaril, da “korupcija deli ljudi na prvorazredne in drugorazredne in da s korupcijo priviligirana elita vzema ljudem in si polni lastne žepe”. Poleg ostalih govorcev, so bili povabljeni tudi predsednik Resni.ce Zoran Stevanović, predsednik NSi Jernej Vrtovec in predsednik Demokratov Anže Logar, saj so bili po besedah Primca tudi sami glasni proti korupciji Golobove vlade, zato je vabilo za njih odprto. Poudaril je tudi, da se z današnjim shodom pričenja proces izkoreninjenja korupcije iz države.

“V državi, kjer kriminalci ustvarjajo in izvršujejo zakone, nikoli ne bomo našli pravice. Ko sodniki pri 24-ih nezakonitih voliščih, ko pri vsem tem, da tujci v tujini, v Argentini, v Avstraliji, ne prejemajo glasovnic, rečejo samo to, da gre za formalno nezakonitost. Če so sodniki tisti, ki lahko kršijo našo volilno pravico, kaj lahko sploh še storimo?”, je uvodoma povedal Luka Simonič iz SDM. Poudaril je, da gre za temelje države in da je bilo obljub o izboljšanju dovolj in da je Slovenija dobila vse nasprotno, naštel je afero Stožice, Šutarjev zakon in ostale.

“Dragi vsi zbrani, dragi vsi, ki vam nekaj pomeni poštena in pravična Slovenija”, je uvodoma dejala poslanka SDS Anja Bah Žibert. “Namreč, morate nekaj vedeti, verjetno niste utegnili slišati, ker ste bili na poti sem ali pa ste bili morda že tukaj zbrani. V tem DZ je danes Svoboda problematizirala, da se danes tukaj zberemo.

S tem državljanom Republike Slovenije sporočajo dvoje in sicer da njim demokracija pomeni to, da imajo pravice le izbrani in prvorazredni in drugič – da je korupcija nekaj sprejemljivega v tej družbi. Ampak mi tega ne bomo dovolili“, je nadaljevala.