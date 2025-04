V Vatikanu danes pogreb papeža Frančiška

Piše: C. R.

V Vatikanu bo danes pogreb papeža Frančiška, ki je umrl v ponedeljek. Pogrebna slovesnost se bo dopoldne odvila na Trgu svetega Petra, na njej pa pričakujejo več sto tisoč vernikov in državnih voditeljev z vsega sveta. Papeža bodo nato v zasebnem krogu pokopali v rimski baziliki Marije Snežne.

Papež je star 88 let umrl na velikonočni ponedeljek, od srede pa je odprta krsta z njegovim truplom ležala v baziliki svetega Petra. Do petka zvečer, ko so krsto pred pogrebom zaprli, se je od njega poslovilo 250.000 vernikov.

Danes se bo ob 10. uri na Trgu svetega Petra začela pogrebna slovesnost, ki jo bo vodil dekan kardinalskega zbora Giovanni Battista Re. Na njej pričakujejo najmanj 200.000 vernikov, med njimi številne Slovence. Slovesnost bo mogoče spremljati tudi prek zaslonov na več lokacijah v Rimu.

Po zaključeni slovesnosti bodo krsto v sprevodu prepeljali do nekaj kilometrov oddaljene bazilike Marije Snežne, kjer bodo papeža v preprostem grobu z napisom Franciscus na nagrobnem kamnu pokopali brez prisotnosti televizijskih kamer. Verniki bodo lahko grob obiskali že v nedeljo.

V večno mesto je delegacije na pogreb poglavarja katoliške cerkve poslalo približno 130 držav, osebno se ga bo udeležilo okrog 50 državnih voditeljev in deset monarhov.

Iz Slovenije se bosta pogreba udeležila predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob, ki ga bo spremljala Tina Gaber. Slovenske škofe bo zastopal predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje.

V Sloveniji bo tako kot v še več drugih državah danes dan žalovanja, zastave na poslopjih državnih ustanov bodo spuščene na pol droga. Zvonovi v slovenskih cerkvah, ki so se oglasili že ob novici o papeževi smrti, bodo ob uri pogreba zvonili 15 minut.

Devetdnevno žalovanje, t. i novemdiales, se danes začenja tudi v Cerkvi. Po zaključku je pričakovati začetek konklava, postopka izbora novega papeža, čeprav točnega datuma kardinali še niso določili.