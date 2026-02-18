V Ukrajino se je od začetka ruske invazije do danes vrnilo samo 2000 od najmanj 20 000 ukradenih ukrajinskih otrok

Piše: Slošolar

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so v okviru njegove pobude v domovino do sedaj vrnili 2000 ukrajinskih otrok, ki jih je ugrabila Rusija. V sporočilu na omrežju X je izpostavil, da gre za pomemben rezultat, da pa s prizadevanji za vrnitev ugrabljenih otrok nadaljujejo, saj jih je več tisoč še vedno v Rusiji.

V okviru pobude Vrnimo otroke (Bring Kids Back UA) so od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 vrnili 2000 otrok, je pojasnil Zelenski in dodal, da so to dosegli zahvaljujoč dnevnim prizadevanjem državnih oblasti, organizacij civilne družbe in mednarodnih partnerjev.

Pot pred njimi pa ostaja še dolga in težka, saj je več tisoč ukrajinskih otrok še vedno v ujetništvu v Rusiji, je dodal. Zagotovil je, da se ne bodo ustavili, dokler ne bodo domov vrnili vseh ukrajinskih otrok.

Po oceni Kijeva je bilo od začetka ruske invazije z ukrajinskega ozemlja v Rusijo ali na zasedena ozemlja v Ukrajini prisilno odpeljanih najmanj 19.500 ukrajinskih otrok.

