V tiskani izdaji Demokraciji preberite: Škandal: Zapravljanje davkoplačevalskega denarja za vladno oglaševanje

Piše: Vida Kocjan

Vladajoči v odhodu množično zapravljajo davkoplačevalski denar, vse po sistemu požgane zemlje. Za njimi nič. Škandal pa je, da denar zapravljajo za oglaševanje nečesa, česar ni, s tem pa tudi financirajo sebi naklonjene medije.

Tokrat smo pod drobnogled vzeli ministrstvo za zdravje, ki ga vodi Golobova Valentina Prevolnik Rupel, in ministrstvo za dolgotrajno oskrbo, ki ga vodi levičarski aktivist in ustanovitelj Inštituta 8. marec. Prvi prek plačanih oglaševalskih akcij poskušajo državljane prepričati, da je z zdravstveno reformo vse v najlepšem redu, drugi pa podobno počenjajo s projektom dolgotrajne oskrbe. V praksi pa je stvar povsem drugačna. Nič od tega ne deluje.

Vladni piar o zdravstvu

Vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) je decembra 2023 sprejela priporočila za transparentnost, po katerih je za kampanje nad 50.000 evrov potrebno soglasje vlade, obvezna letna poročila na spletu. Vendar pa uradna poročila ministrstev na njihovih straneh (gov.si) za leti 2024 in 2025 še niso objavljena ali pa so kontroverzna. Na ministrstvu za zdravje nam do oddaje prispevka še ni uspelo pridobiti točnih podatkov, kaj se dogaja. Bomo pa odgovore vsekakor objavili.

