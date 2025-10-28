V tiskani izdaji Demokraciji preberite: Kako se je romska problematika (ne)reševala tik pred tragedijo v Novem mestu!

Piše: Vida Kocjan

Na jugovzhodu Slovenije so razmere na področju varnostne problematike vse bolj zahtevne. Zaradi neukrepanja pristojnih se stanje še slabša. Vlada razmere in zahteve domačinov ignorira, prejšnji teden so obstruirali celo sejo komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti.

Na območju JV Slovenije deluje že sedem ljudskih iniciativ, ki poudarjajo, da niso nastale iz sovraštva, ampak nuje. Poudarjajo, da njihov cilj ni konflikt, ampak varnost, »besede in obljube, ki jih sejejo predstavniki vlade Roberta Goloba, niso več dovolj, potrebna so dejanja«. Opozarjajo, da to ni več vprašanje posameznih incidentov, ampak sistemska težava, ki ogroža varnost, spodkopava zaupanje v pravno državo in potrjuje dejstvo, da zakon v Sloveniji ne velja za vse enako.

SDS zelo aktivna, koalicija vse zavrača

V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke (SDS) so že večkrat opozorili na vprašanje varnostne problematike na območju jugovzhodne Slovenije tako s številnimi poslanskimi vprašanji oziroma pobudami kot predlogi priporočil za obravnavo omenjene problematike.

Že dvakrat so predlagali tudi ustanovitev pododbora, ki bi se aktivno ukvarjal z omenjenimi vprašanji, kar pa so koalicijske stranke (Svoboda, SD in Levica) vedno zavrnile.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!