V tiskani izdaji Demokracije vabljeni k branju tribune dr. Antona Stresa: Ko se politika polasti najbolj tragičnega osebnega dejanja

Piše: ddr. Anton Stres

Sedanje razprave, ki jih sproža zakon o pomoči pri samomoru – kar je samo predstopnja k pravi evtanaziji – vzbujajo najprej zaskrbljenost zaradi lahkotnosti razprav in miselno bornega utemeljevanja zakona s populističnim besednim lepotičjem, kakor je tisto, največkrat slišano v parlamentu, da gre za ohranjanje dostojanstva človeka pri koncu življenja.

Toda ponujanje samomora je zasmehovanje dostojanstva. Skrbi nas lahko tudi nadutost politikov, da arogantno povozijo mnenja najbolj kompetentnih avtoritet za to področje, to pa so etične komisije in zdravniške organizacije. Aroganca je sicer splošna značilnost te vlade, ki, pijana od volilnega uspeha, meni, da lahko neomejeno zlorablja oblast za svoje partikularne interese (táko oblast imenuje Aristotel tiranija), namesto da bi jo skrbelo, kako naj upraviči zaupanje, ki ji je bilo izkazano. Predvsem pa nas mora skrbeti prihodnost. Najprej zaradi vedno hujših zlorab, ki jih nobeni državi, ki je uzakonila evtanazijo, ni uspelo preprečiti, predvsem pa zaradi cinizma, ki ga ta oblast izkazuje, ko državljanom v hudem trpljenju ob izteku življenja naravnost ponuja in plačuje, da si ga sami vzamejo. Do sedaj je vedno veljalo, da je samomor obžalovanja vredno tragično dejanje, ki ga ne moremo odobravati, četudi ne moremo ostati brez sočutja ob stiski, ki jo mora čutiti človek, da si vzame najdragocenejše, kar ima – življenje.

Obrazi samomora

Samomor ima veliko obrazov. Samomor, ki ga naredi morilec, potem ko je pokončal nekaj svojih najbližjih in si je – kot pravimo – na koncu »sodil sam«, da bi ušel zasluženi kazni, je ena skrajnost. Druga je samomor pakistanskega katoliškega škofa Johna Josepha, ki se je 6. maja 1998 v Sahiwalu ustrelil pred sodiščem, kjer so nekaj dni poprej zaradi vere na smrt obsodili njegovega kristjana in je škof storil samomor v znak protesta ter kot obupani klic na pomoč proti zloglasnim pakistanskim zakonom proti bogokletju. …

Celoten članek si lahko preberete v novi številki Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!