V tiskani izdaji Demokracije preberite: Zgodovinski premik: Državni zbor sprejel novelo zakona o pokopu žrtev revolucije

Piše: Petra Janša

Slovenija je naredila odločilen korak k popravi zgodovinskih krivic in uveljavitvi temeljnih civilizacijskih norm. Državni zbor je namreč prejšnji torek na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel dolgo pričakovano novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev.

S to pomembno zakonodajno spremembo se 17. maj ponovno razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Posmrtni ostanki žrtev vojne in povojne komunistične revolucije se bodo pietetno ter trajno pokopali na osrednjem ljubljanskem pokopališču Žale, kjer bo celotno območje pokopa pridobilo uradni status kulturnega spomenika državnega pomena. Ključna novost zakona je uvedba obveznega odvzema bioloških vzorcev za genetsko identifikacijo žrtev. To bo po dolgih desetletjih načrtnega prikrivanja resnice mnogim družinam končno omogočilo, da izvedo za usodo svojih prednikov ter na grobove pokojnikov zapišejo njihova prava imena in priimke.

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