V tiskani izdaji Demokracije preberite: Zakaj je tako pomembno, da Zahod vlada svetu

Piše: mag. Tadej Ian

V zadnjem času doma in po svetu osrednji mediji jadikujejo, kako grozna je bila preteklost, ko je Zahod imel kolonije na globalnem jugu, ter kako grešno in katastrofalno je to bilo. V resnici gre za veliko zablodo. Največji blagoslov človeštva je bil, da je Zahod zavladal svetu in v interesu človeštva je tudi, da tako ostane še naprej.

Svet je v zadnjem času zaradi napredka tehnologije postal globalna vas. Časi, ko so na različnih točkah sveta vladale posamezne, med seboj zelo različne civilizacije, ki so jih ločevala obširna slabo naseljena in zaostala območja, so minili. Komentatorji z leve se veselijo, da svet predvsem z vzponom Kitajske, a tudi nekaterih držav islamske civilizacije postaja multipolaren, ker v skladu z njihovo zgrešeno logiko multikulturalizma mislijo, da bo to v svet na koncu vneslo več strpnosti in pestrosti. Toda v resnici je multipolarnost najslabši mogoč scenarij. Lahko pride do dolgotrajne hladne ali celo vroče vojne med posameznimi poli, npr. med ZDA in Kitajsko na eni strani oz. med Rusijo in EU oz. Zahodom na drugi. Lahko pride do prevlade nekega nezahodnega pola, denimo Kitajske, ali pa bo Zahod spet okrepil svojo dominacijo. V vsakem primeru je oz. bo multipolarnost samo prehodnega značaja in je v bistvu drugi izraz za mednarodno nestabilnost, ker v globalni vasi ne moreta biti dolgo dva vladarja, kaj šele več vladarjev.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!