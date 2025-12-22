V tiskani izdaji Demokracije preberite: Vse bolj se kaže, da je vladna »dolgotrajna oskrba« prevara

Piše: Vida Kocjan

Dolgotrajna oskrba bi morala v polnosti zaživeti s 1. decembrom 2025, obvezne prispevke za to državljani in gospodarstvo plačujemo že od 1. julija. Pri izvedbi programa v praksi ugotavljamo veliko zmedo in šlamastiko z obilico birokracije za vsakega upravičenca posebej.

Ali kot pravijo vpeti v sistem: »Dolgotrajna oskrba je prevara, a večina ljudi bo to dojela šele čez kakšno leto. Tisti, ki se s to birokracijo ukvarjamo že zdaj, pa resnico spoznavamo že danes.«

Šli smo po sledi − popoln kaos

Kako naj bi bila dolgotrajna oskrba videti v praksi, naj bi državljani izvedeli tudi na telefonski številki 114, kjer pa je ministrstvo za solidarnost za ta namen zaposlilo študente. Številka sicer ni nova, posebni klicni center 114 je deloval tudi za preverbo oziroma pomoč ljudem po poplavah in drugih naravnih nesrečah, nato v primeru bolezni modrikastega jezika pri živalih, od spomladi pa tudi kot informacijska točka o predlogu pokojninske reforme in dolgotrajni oskrbi. Že to daje slutiti, da odgovori na drugi strani telefonske povezave niso povsem verodostojni. To se potrjuje tudi v praksi. Na kaos in zmedo opozarjajo tudi sodelujoči v programu dolgotrajne oskrbe. Odgovore naj bi državljani in izvajalci dobili tudi neposredno drugje (v centrih za socialno delo, na ministrstvu, v domovih za starejše in podobno).

Kako neurejene so razmere, da vlada prava zmeda, potrjuje tudi ena od sodelujočih v programu vzpostavitve sistema. Zapisala je: »Klicala sem na pet različnih telefonskih številk, kjer naj bi imeli odgovore o dolgotrajni oskrbi. Niti dva odgovora nista bila enaka. Popoln kaos. Tudi tisto, kar se mi je sprva zdelo najbolj logično in verodostojno, se je kasneje izkazalo za zelo vprašljivo. Do danes še ne ve, ali so napačne informacije dali meni ali prijatelju, ki se ukvarja s podobnim primerom. Toliko je nejasnosti, zmede in prelaganja odgovornosti.«

