V tiskani izdaji Demokracije preberite: Umor Henryja Nowaka je sprožil množično ogorčenje

Piše: Bogdan Sajovic

Umor najstnika je razburil britansko javnost in razkril dvotirno politiko britanske policije, ki favorizira priseljence tretjega sveta pred avtohtonim prebivalstvom. Primer je pljusknil prek meja Britanije in okrepil zahteve po remigraciji.

Primer umora Henryja Nowaka je razkril globoke razpoke v britanskem policijskem sistemu in družbi nasploh ter sprožil množično ogorčenje in proteste britanske javnosti.

V noči na 3. december 2025 je 18-letni Henry Nowak, študent prvega letnika računovodstva in financ na Univerzi v Southamptonu, šel domov po večeru s soigralci iz nogometne ekipe v Southamptonu, obalnem mestu v Hampshiru. Okoli 23.30 je Nowak naletel na 23-letnega sikha Vickruma Singha Digwo. Digwa je Nowaka brez razloga štirikrat zabodel v prsni koš. Napadalec je ob prihodu policije lagal, češ da ga je Nowak »rasno žalil« in mu zbil turban z glave. Njegovi sorodniki, ki so se zbrali na ulici, so pritrjevali Digwi, njegova mama je tudi skrila nož.

Poniglavi policisti

Policisti so verjeli Digwi in vklenili ležečega Nowaka, čeprav je ta večkrat dejal, da je bil zaboden. Odgovor policista, zabeležen na telesni kameri, je bil: »Mislim, da ne, kolega.« Nowak je tudi večkrat zahropel, da ne more dihati, pa so policisti tudi to ignorirali in Nowak je kmalu zatem vklenjen umrl.

Kot običajno, ko je storilec kaznivega dejanja nebelec, so skušali policisti, sodišče in mediji primer prikriti. A primer se je med sojenjem Digwi znašel na spletu, seveda na platformi X, in ko ga je »retvital« Elon Musk osebno, se je sprožil plaz ogorčenja.

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