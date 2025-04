V tiskani izdaji Demokracije preberite: Svoboda govora in samoobramba pred migranti v Nemčiji zločin?

Piše: Andrej Sekulović

V Nemčiji so na zapor obsodili novinarja, ki si je drznil kritizirati notranjo ministrico vlade v odhodu Nancy Faeser. Na zatožni klopi se je znašlo tudi dekle, ki se je branilo pred spolnim nasiljem priseljenca. Alternativa za Nemčijo prvič postala najbolj priljubljena stranka.

Deset let po veliki migrantski krizi, ki se je začela leta 2015, Evropo še vedno pretresajo množične migracije. Vsak teden se vrstijo novi incidenti in napadi, medtem ko se oblasti bolj posvečajo preganjanju lastnih državljanov, ki kritizirajo zgrešeno politiko odprtih mej. Migranti iz tretjega sveta se niso zmožni ali pa se nočejo integrirati. A namesto da bi se redno izvajale deportacije in nalagale stroge kazni tujim zločincem, se velikokrat pred sodnikom znajdejo tisti, ki si drznejo izražati konservativna stališča.

Zaradi samoobrambe do deset let zapora?

Nedavno se je v Nemčiji začelo sojenje dekletu, ki je v samoobrambi lani do smrti zabodlo migranta, potem ko jo je slednji začel spolno nadlegovati. Do incidenta je prišlo na glavni železniški postaji v mestu Kaiserslauternu v jugozahodni nemški zvezni deželi Porenje-Pfalško. Gre za 20 let staro Fallyn B., ameriško državljanko, ki je bila rojena v nemškem Lichtenfelsu, a se je s starši pri dveh letih preselila v ZDA, kjer je živela do leta 2022, ko se je z materjo vrnila v Nemčijo in se zaposlila v civilnem delu ameriškega vojaškega letalskega oporišča Ramstein. Tega usodnega dne, 29. julija 2024, je čakala na vlak na železniški postaji, ko je do nje pristopil 64-letni eritrejski migrant Alem Tekeste in jo začel spolno nadlegovati, jo ogovarjati in grabiti za zadnjico. Prestrašena se je Fallyn branila z zložljivim nožem. Migrant jo je zgrabil za roko, a se ji je uspelo osvoboditi in ga zabosti. Ker ga je, kot je kasneje izpostavila, nehote zabodla v srce, je bil migrantski napadalec že čez nekaj sekund mrtev. Fallyn je zapustila prizorišče in odšla na vlak, prijateljici pa naj bi med vožnjo poslala sporočilo, da se boji, da je nekoga ubila. Kmalu se je sama predala policiji in je bila za kratek čas pridržana. Čeprav je šlo za samoobrambo pred spolnim napadom, se je tožilstvo odločilo, da bo Fallyn preganjalo. Dvajsetletnica, ki je bila v času incidenta stara še 19 let, je obtožena povzročitve telesnih poškodb, ki so povzročile smrt. Če bo obsojena, ji grozi do deset let zapora.

Hotela je samo odvrniti spolnega napadalca

Čeprav se tožilstvo strinja s tem, da žrtev svojega napadalca ni nalašč zabodla v srce, dodaja, da je za obtožnico o povzročitvi telesnih poškodb, ki privedejo do smrti, dovolj, da je oseba nameravala povzročiti samo poškodbo, ki pa se je zaradi malomarnosti končala s smrtjo.

