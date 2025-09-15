V tiskani izdaji Demokracije preberite: Sojenje Svetlani Makarovič strahopetno prestavljeno

Piše: Anamarija Novak

Za minuli petek je bilo načrtovano nadaljevanje in morda končanje sojenja Svetlani Makarovič v primeru razžalitve novinarja in zgodovinarja dr. Jožeta Možine. Dan pred narokom pa so s sodišča sporočili, da je sojenje prestavljeno na december.

Sodišče se je tako odločilo na pobudo odvetnika Makarovičeve Davida Sluge, ki je presodil, da je to zanje neprimeren čas, med drugim zaradi novega medijskega zakona in zaradi »napadov« na vladajoče, nad čimer so slednji ogorčeni. Zakaj je sodišče sledilo odvetnikovemu predlogu, ni jasno, verjetno pa je njen zagovornik menil, da bi ji sodišče v takšnih okoliščinah le stežka izdalo oprostilno sodbo. Sojenje naj bi se nadaljevalo 12. decembra.

Prostaški napad na novinarsko delo

Novinar in zgodovinar dr. Jože Možina je prejšnji četrtek na omrežju X najprej sporočil, da se »5. 9. 2025 ob 10. uri nadaljuje in morda konča sojenje Svetlani Makarovič zaradi doslej nevidenega javnega sramotenja, pozivanja k linču in utišanju novinarja RTV Slovenija«. Ob tem je dodal, da gre pri tem za prostaški napad na novinarsko delo in svobodo govora oziroma za maščevanje za oddajo Utrip, v kateri je razgalil zgodovinske komunistične laži. Pozneje pa je dr. Možina zapisal, da so s sodišča sporočili, da je petkovo sojenje preklicano in (znova) preloženo – tokrat na 12. december. Dr. Možina od Svetlane Makarovič namreč zahteva opravičilo in odškodnino zaradi razžalitve in ob tem poudarja, da besedilo, ki ga je spisala, ni satira, pač pa sramotilni politični spis, ki ni in ne more biti umetniška literatura. Spomnimo, da se je s spornim besedilom spravila nanj po oddaji Utrip, ki jo je TV Slovenija predvajala 15. januarja 2022 in v kateri je dr. Možina navedel ozadje tako imenovane dražgoške bitke in vanj vključil tudi navedbe domačinov. Makarovičeva ga je nato označila za lažnivca in obrekljivca brez časti, na koncu pa mu je celo zagrozila: »Jezik za zobe, Možina.« Kaj je bilo v tej oddaji nestrokovnega in enostranskega, pa Makarovičeva do zdaj ni navedla.

