V tiskani izdaji Demokracije preberite: Slovensko gospodarstvo se pod Golobovo vlado ohlaja

Slovenija se sooča z največjim padcem bruto domačega proizvoda (BDP) v zadnjih štirih letih. V gospodarstvu opozarjajo, da je čas za streznitev in ukrepanje vlade pod vodstvom Roberta Goloba, ki nas pelje v recesijo. Da vlada »slabo dela«, so si enotni v vseh treh reprezentativnih gospodarskih združenjih. Predsednik uprave NLB pa svari, da Slovenija tega naslednjih pet let ne bo vzdržala.

Padec BDP v prvih treh mesecih je bil 0,8-odstoten. V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) navajajo, da je padec »skrb zbujajoč, saj predstavlja prvi četrtletni padec v zadnjih treh četrtletjih in največ padec v zadnjih štirih letih«. Opozarjajo, da so k padcu dodane vrednosti najbolj pripomogle predelovalne dejavnosti (motorna vozila, stroji in oprema) ter gradbeništvo, kjer je krčenje gradbenih del vodilo tudi v visok padec dodane vrednosti. Slednje je še posebej nenavadno zaradi prej optimističnih napovedi o graditvi javnih stanovanj, učinkih poplavne obnove (ki so prinesle velika bremena gospodarstvu) in sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost. Spomnimo. Poplavna obnova je gospodarstvu prinesla velika bremena, pravih učinkov pa ni ne na področju makroekonomskih kazalnikov ne na terenu. Ob tem se v GZS sprašujejo, »kaj se mora še zgoditi, da bodo v vladi zazvonili alarmi, da v Sloveniji nekaj delamo narobe«, kakor je prejšnji teden poudaril Mitja Gorenšček, glavni izvršni direktor GZS. Z organizaciji, ki zastopa gospodarstvo, so zato predsednika vlade Roberta Goloba in pristojne ministre pozvali k objektivni analizi vzrokov za nastalo stanje in k pripravi predlogov kratko- in srednjeročnih ukrepov za krepitev gospodarske rasti.

Podobno so kritični tudi v Klubu slovenskih podjetnikov (SBC), od koder so konec preteklega tedna sporočili, da slovensko poslovno okolje postaja iz dneva v dan bolj neprijazno. Slednje potrjujejo tudi mednarodne analize. Spomnili so, da se v državi soočamo z vedno višjimi davki; ti so lani zrasli »skoraj najbolj med vsemi državami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)«. Tudi birokratski postopki so čedalje bolj zapleteni, vladni korupcijski škandali in na splošno negativen odnos vlade do podjetništva pa so resna grožnja blaginji državljanov.

