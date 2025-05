V tiskani izdaji Demokracije preberite: Skrajna levica želi poseči tudi v vrtce

Piše: Vida Kocjan

Skrajni levičarji želijo s pomočjo sindikata pod vodstvom Branimirja Štruklja udejanjiti svojo agendo in zmanjšati normative v vrtcih. Cilj tega je ohranitev vrtčevskih delovnih mest v velikih mestih, za podeželje pa to postaja velik problem.

Bilo bi bistveno bolje, če bi vlada stremela k izboljšanju demografske slike, večji rodnosti, za več otrok, pa težav ne bi bilo.

Štrukelj spet v akciji

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), ki ga vodi 68-letni Branimir Štrukelj, je začel akcijo zbiranja podpisov podpore zaposlenih v predšolski vzgoji in staršev vrtčevskih otrok. Prizadevajo si za ukinitev možnosti občin, da v oddelkih vrtcev povečujejo število otrok v skupinah za dva otroka. V občinah si s tem pomagajo v primerih večjega števila letnih vpisov na območjih, kjer so vrtčevske zmogljivosti omejene. Denarja za graditev novih vrtcev namreč ni na pretek. Zadnji večji razpis za sofinanciranje graditve vrtcev je bil v času Janševe vlade, po več kot desetletju od prejšnjega.

Pobudi sindikalistov o prepovedi odločanja občin za povečano število otrok v vrtčevskem varstvu (za enega do dva glede na določen normativ) odločno nasprotujejo tudi v Skupnosti občin Slovenije. Navajajo, da ukrep predstavlja neposreden poseg v avtonomijo občin kot ustanoviteljic javnih vrtcev in bi imel resne posledice za dostopnost storitve in finančno vzdržnost predšolske vzgoje v številnih okoljih.

