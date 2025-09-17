V tiskani izdaji Demokracije preberite: Romsko nasilje v JV Sloveniji se nadaljuje; do kdaj še?

Piše: Vida Kocjan

Nasilje posameznikov in skupin iz romske populacije v jugovzhodni (JV) Sloveniji se nadaljuje. Tako učitelji kot policisti neuradno pravijo, da je stanje zelo povezano s stanjem v vladajoči politiki.

Ali drugače, če posamezniki zaznavajo, da se zanje ne bo nič spremenilo in jih v Gibanju Svoboda, SD in Levici podpirajo, pa četudi potihoma, postanejo spet samozavestni. To pomeni, da lahko nadaljujejo tako s svojim načinom življenja kot z nasiljem.

Sodba jim je dala krila

Eno zadnjih spodbud so pripadniki te etične skupine, kot jim radi nekateri rečejo, dobili s sodbo novomeškega okrajnega sodišča z dne 26. avgusta 2025. Sodišče je 22-letnega Roma po brutalnem fizičnem napadu na občana Šentjerneja obsodilo samo na okoli šest mesecev družbeno koristnega dela. Enoinpolletna zaporna kazen je pogojna, odredili so mu družbeno koristno delo, in sicer za vsak dan kazni po dve uri dela. Hkrati so ga nemudoma izpustili iz pripora. Tožilstvo pa je soglašalo z vsem navedenim.

V Ljudski iniciativi Šentjernej so nad tem vnovičnim zdrsom države, kot pravijo, šokirani in razočarani. Gre namreč za 22-letnega Roma Viktorja Hudoroviča iz Kerinovega grma v občini Krško z 72 obravnavanimi kaznivimi dejanji v preteklosti in 40 ovadbami. Junija letos pa je brutalno napadel in poškodoval Andreja Goriška iz Dolenje Stare vasi, ko je delal na domači njivi. Nič hudega sluteč je dobil močan udarec s palico po glavi. Napadalec mu je zlomil ličnico, počila je nosna kost, poškodoval mu je štiri zobe, od tega se je eden odlomil. Gorišek je še vedno na bolniški in se zdravi. Ljudska iniciativa Šentjernej pa se sprašuje, ali res želimo živeti v takšni družbi in okolju, kjer oblast nasilnežem tako stopi v bran. Sporočajo mu, da so »z njim«. Primer je še bolj zapleten, saj je prav na dan izreka sodbe novomeško tožilstvo, sodišče in zapor obiskala ministrica za pravosodje Andreja Katič. Hudorovič je sojenje spremljal iz pripora prek videopovezave. Številni se zdaj sprašujejo, ali ni k tej mili kazni večkratnemu prestopniku Hudoroviču pripomogla prav Katičeva iz vrst SD.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!