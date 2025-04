V tiskani izdaji Demokracije preberite: Razpad potsdamskega sistema – nas čaka nova ureditev Evrope?

Piše: Bogdan Sajovic

Po osemdesetih letih nam pred očmi razpada potsdamska ureditev sveta. ZDA očitno opuščajo vlogo svetovnega policaja. Napočil je čas, da se Evropejci končno zbudimo iz apatije in naredimo Evropo spet veliko.

Živimo v turbulentnem času, ko nam tako rekoč pred očmi razpada ureditev sveta, ki so jo pred osemdesetimi leti začrtali zmagovalci druge svetovne vojne.

Že ob koncu vojne so se zmagovalci poleti 1945 sešli sredi poražene Nemčije, natančneje v Potsdamu. Šlo je tudi za simbolno potezo, saj je bil Potsdam sedež nemške generalštabne akademije, se pravi samo srce »pruskega militarizma«. Zmagovalci so razglasili − koliko so to dejansko mislili, je seveda drugo vprašanje −, da je obdobje vojaških osvajanj, obdobje pravice močnejšega, končano. Vojni spopad obsega druge svetovne vojne se ne sme nikoli več ponoviti in na tem bo temeljil celotni ustroj svetovne politike.

Osemdeset let potsdamske ureditve

Konec leta 1945 so zato ustanovili Organizacijo združenih narodov in njena temeljna listina je zakoličila vizijo iz Potsdama. Svetovni red naj bi temeljil na miroljubni koeksistenci, miroljubnemu reševanju sporov in kaznovanju vseh, ki bi skušali to idilo razbiti. Praktično vsa mednarodna zakonodaja, mednarodne pogodbe in konvencije, izhajajo iz temeljnih načel ustanovne listine Organizacije združenih narodov.

Iz poražene Nemčije in nekaj manj tudi Japonske so naredili primer. Obdolžili so ju za netenje napadalne vojne in krivca za vse iz te vojne izhajajoče razdejanje ter postavili pred sodišče celo vrsto ministrov, generalov, industrialcev, ideologov … ter nekatere usmrtili, druge obsodili na dolge zaporne kazni. Kanec ironije je v tem, da bi nekateri teh ideologov, denimo v ZDA, pravzaprav ščitil prvi amandma in jih nikakor ne bi mogli preganjati, vsaj ne državni organi; lahko bi jih eventualno kdo tožil civilno zaradi razžalitve ali česa podobnega.

