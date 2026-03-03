V tiskani izdaji Demokracije preberite: Predsednica Slovenije za novo vodjo KPK ustoličila skrajno levičarko

Piše: Gašper Blažič

Če je državni zbor še pred kratkim po rokohitrskem postopku ustoličil tri nove ustavne sodnike, varuha človekovih pravic ter guvernerja Banke Slovenije, je pri imenovanju vodje KPK predsednica republike Nataša Pirc Musar imela proste roke.

Predsednica republike se je dokončno odločila in tik pred volitvami za novo predsednico senata Komisije za preprečevanje korupcije imenovala pravnico Katarino Bervar Sternad, s katero je v preteklosti poslovno sodelovala. Gre torej za šolski primer klientelizma. Že pred dvema letoma se je Bervar Sternadova pojavljala tudi v krogu kandidatov za novega varuha človekovih pravic, vendar je državni zbor na to funkcijo pred kratkim imenoval Simono Drenik Bavdek. Svoj mandat bo Bervar Sternadova nastopila 1. aprila, kar je sicer že po volitvah, a vse skupaj smrdi po še enem kadrovskem vrtiljaku, s katerim želi globoka država ovirati morebitno prihodnjo desno vlado. Spomnimo: v preteklosti sta KPK vodila dva razvpita predsednika, in sicer Drago Kos ter Goran Klemenčič. Zadnji predsednik Robert Šumi se je sicer izkazal bolje kot predhodniki, čeprav je res, da je že Klemenčič po škandaloznem poročilu, s katerim je hkrati naskočil tako Janeza Janšo kot Zorana Jankovića, ravnal pogumno, ko se je lotil Katarine Kresal zaradi stavbe NPU. Klemenčič je bil najprej državni sekretar pri Kresalovi, njegova obremenitev svoje nekdanje nadrejene pa je povzročila tudi njen dokončni politični padec.

