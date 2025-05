V tiskani izdaji Demokracije preberite: Prazne obljube ministra? Občina Brežice ostro proti odstranjevanju ograje

Piše: Andrej Sekulović

Občina Brežice opozarja, da je Ministrstvo RS za obrambo začelo s postopki odstranjevanja ograje na mejnih območjih, čeprav je leta 2023 minister Boštjan Poklukar obljubil, da bo ograja ostala. V prvi fazi naj bi bilo odstranjenih 15 km ograje.

Odstranitev ograje, ki naj bi preprečevala nezakonite migracije, je bila ena prvih napovedi Golobove vlade. Prebivalci občine se predvsem v krajih, kot so Rigonce, počutijo zaradi nezakonitih migracij precej izpostavljeni, saj skozi Brežice poteka glavna pot nezakonitih prebežnikov, ki vdirajo v našo državo. Zaradi splošnega nezadovoljstva je notranji minister Boštjan Poklukar ob obisku Rigonc septembra 2023 obljubil prebivalcem, da bo na tem območju ograja ostala. Takoj po napovedih Golobove vlade so namreč Brežice izpostavile vprašanje varnosti, saj so se občani dnevno srečevali z migranti. Občina je poudarila, da hoče, da se na njenem območju ograja ohrani. »Ograja predstavlja edino oviro migrantom in zaščito zasebnih zemljišč s stanovanjskimi objekti, saj varuje posameznike in lastnino ter pomaga usmerjati migrante na uradne poti in ceste. Ograja ima velik pomen tudi pri tem, da daje prebivalcem vsaj delen občutek varnosti,« poudarja občina ob novici, da bodo ograjo odstranili.

Vlada mora poskrbeti za občutek varnosti

Že pred ministrovo obljubo je vlada občini zagotovila, da bodo v primeru odstranjevanja ograje lahko odkupili dele ograje, ki so na zasebnih zemljiščih tudi zato, ker je varovalna ograja v posameznih primerih nadomestila zasebne ograje. Minister Poklukar pa je jasno dejal, da se bo osebno zavzel za ohranitev ograje. Kljub temu je 30. 4. 2025 ministrstvo za obrambo objavilo javno naročilo za odstranitev rezilne žice na mejnih območjih. Pri tem v prvi fazi načrtujejo odstranitev 15 km ograje, izvajalec pa mora vsa dela po pogodbi izvesti predvidoma najkasneje do 20. 11. 2025. Župan Brežic Ivan Molan je zato znova pozval ministra Poklukarja k izpolnitvi dane obljube, saj tako občina kot njeni prebivalci nasprotujejo odstranitvi ograje na kmetijskih zemljiščih. Nezakonite migracije še vedno potekajo dnevno, glede na dogajanje v svetu pa je zaradi novih nemirov in spopadov pričakovati še večji naval migrantov. Kot opozarjajo na občini, je vlada dolžna zagotoviti vsaj občutek varnosti. »Občani, ki živijo v obmejnem pasu, se počutijo ogrožene in potrebujejo zagotovilo, da bodo izvedeni dodatni ukrepi za njihovo varnost. Zato občina Brežice in prebivalci ob meji ostro nasprotujejo odstranjevanju varovalne panelne ograje na območju naselij.«

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!