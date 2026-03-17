V tiskani izdaji Demokracije preberite: Popoln polom Golobove vlade pri dolgotrajni oskrbi; informacijskega sistema še vedno ni!

Piše: Vida Kocjan

Polom Golobove vlade pri dolgotrajni oskrbi – apartheid v domovih, 143 milijonov presežka iz davka, s katerim prisilno financiramo brezglavo trošenje Golobove koalicije, nič novih postelj in srce parajoče osebne tragedije družin.

Marca 2026, tik pred volitvami, Golobova vlada še vedno ponavlja mantro o »zgodovinski reformi« dolgotrajne oskrbe, ki so jo v koaliciji Svoboda, SD in Levica prodajali kot rešitev za starejše. Realnost je brutalna in boleča, saj je sistem popoln polom: birokratski pekel, socialni apartheid v istih sobah domov, kadrovski kolaps pri oskrbi na domu, informacijski sistem na mrtvi točki in niti en nov dom za starejše, ki bi ga Golob začel graditi.

Namesto obljubljene pravičnosti, nižjih položnic za vse in razširjene mreže imamo krivico, saj iste storitve (enaka nega, enake plenice, enaka hrana) stanejo od 800 do 1.200 evrov na mesec, kar je velika razlika. Samo zato, ker vladajoči niso sposobni izdajati odločb pravočasno. Za temi številkami pa stojijo resnične, srce parajoče zgodbe družin v velikih stiskah.

