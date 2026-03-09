V tiskani izdaji Demokracije preberite: Pod Golobovo vlado plače in pokojnine realno nižje, davki poleteli v nebo

Piše: Vida Kocjan

Pod Golobovo vlado (od maja 2022 do marca 2026) so se na področju plač, davkov in pokojnin zgodile številne spremembe. Pozitivne so bile zgolj za določene skupine v javnem sektorju (ne vse), večina pa je zaradi večje obremenitve dela (višjih davkov) in inflacije ter s tem povezanega realnega padca kupne moči v tem obdobju utrpela veliko osebno škodo.

Golobova vlada se hvali s plačno reformo v javnem sektorju. Pa poglejmo, kaj so naredili. Nova plačna lestvica velja od 1. januarja 2025, najnižje osnovne plače so izenačili z minimalno, določili so usklajevanje z inflacijo in postopne dvige. To so Golobovi označili za velik uspeh, hkrati pa so državni proračun obremenili za dodatnih približno 1,4 milijarde evrov v prihodnjih letih. Slednje financirajo z dodatnim zadolževanjem države, kar stroške zaradi obresti zgolj še povečuje. Vendar to še ni vse. Plače visokih funkcionarjev, na primer predsednice države in predsednika vlade pa tudi drugih, so dvignili za 45 odstotkov in več.

Zaradi volilnega leta 2026 so v koaliciji močno povišali minimalno plačo in pri tem porušili razmerja v plačnem sistemu. Pri tem so tudi zamolčali, da se bodo zaradi tega podražile številne storitve – vrtci, domovi za starejše, komunalne storitve itd.

