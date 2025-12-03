V tiskani izdaji Demokracije preberite: Parkiranje v Ljubljani bo po novem še dražje

Piše: Andrej Sekulović

Parkirnine v Ljubljani bo dražje za 30 odstotkov. Od 12. januarja bo v coni 1 kar 1,70 evra, v coni 2 en evro in v coni 3 0,7 evra. Z dopolnilom župana Zorana Jankovića se uvaja tudi nočna tarifa med 22. in 6. uro, ki bo 2 evra na noč.

Ljubljanski mestni svetniki so 17. novembra potrdili vnovično podražitev parkirnin. Slednje so se zadnjič podražile leta 2023, ko so se cene dvignile za 10 centov, pred tem pa se je v letu 2022 v coni 1 parkiranje podražilo za 50 odstotkov – z 80 centov na 1,20 evra. No, sedaj po za uro parkiranja v coni 1, ki obsega mestno središče, treba odšteti 1,70 evra, to je kar 40 odstotkov več kot doslej. V drugih dveh conah pa se bo cena dvignila za 20 centov; to pomeni s 70 centov na en evro na uro.

Podražitev od 12. januarja

Novi cenik začne veljati 12. januarja prihodnje leto. Nove spremembe prihajajo tudi na področju dnevnih in nočnih tarif. Od 6. do 22. ure bo veljala dnevna, v preostalem času pa nočna tarifa. Nekatera parkirišča bodo postala plačljiva tudi ob nedeljah, občina pa načrtuje širitev parkirišč, ki so bila brezplačna, a ne bodo več. Zvišala se bo tudi cena dnevnega parkiranja v primeru neplačila parkirnine z 20 na 30 evrov za osebni avtomobil, s 40 na 80 evrov za bivalno vozilo in z 80 na 160 evrov za avtobus. Cena letnih parkirnih dovolilnic pa bo nižja. Na parkiriščih Tivoli 1 in 2 je plačevanje parkirnine podaljšano tudi na soboto in nedeljo, na nekaterih drugih parkirnih površinah pa bo občina omogočila možnost mesečnega ali letnega najema. V vseh treh conah je podaljšana dnevna tarifa od ponedeljka do nedelje, uvedli pa so že omenjeno enotno nočno tarifo. Prav tako so med parkirišča za osebna vozila dodali Fajfarjevo ulico in Zdravstveni dom Polje.

