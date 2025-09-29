V tiskani izdaji Demokracije preberite: Nove rešitve na področju stanovanjske politike

Piše: Vida Kocjan

Slovenska demokratska stranka je pripravila sveženj ukrepov, ki bodo mladim olajšali pot do lastnega doma. Poslanec Andrej Poglajen je pri predstavitvi ukrepov med drugim poudaril: »Naš cilj je jasen: lasten dom mora postati dosegljiv, ne pa sanje, ki jih lahko uresničijo le redki. Mladi morajo imeti prihodnost doma, ne v tujini. V SDS ponujamo konkretne rešitve, ne praznih številk.«

Slovenija se sooča z eno največjih kriz na področju stanovanjske politike. Mladi, družine in starejši so vsak dan ujeti v začaran krog previsokih cen in prepočasne graditve. Vladajoča koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) je sicer pred volitvami obljubljala 30 tisoč državnih najemnih stanovanj, a od teh obljub danes, tri leta in pol pozneje, ni ostalo nič. Realnost so namreč prazne politične parole.

Ko lasten dom postanejo nedosegljive sanje

Na eno ključnih socialnih vprašanj v Sloveniji, stanovanjsko krizo, ki še posebej prizadene mlade in mlade družine, so se zato osredotočili v Slovenski demokratski stranki (SDS). Pripravili so konkretne rešitve, poslanec Andrej Poglajen pa je pri predstavitvi teh na novinarski konferenci prejšnji teden poudaril, da je lasten dom za mnoge postal nedosegljiv sen. Namesto osredotočanja na državna najemna stanovanja, ki po mnenju SDS niso dolgoročna rešitev, stranka predlaga celovit sveženj ukrepov za olajšanje nakupa lastnih nepremičnin. SDS poudarja, da morajo mladi dobiti realne možnosti za lastni dom, ne pa se prisilno seliti v tujino zaradi previsokih cen in zapletenih postopkov.

V SDS navajajo, da mora država aktivno poseči na trg nepremičnin, da prepreči nadaljnjo emigracijo mladih, lasten dom mora postati dosegljiv, ne pa sanje, ki jih lahko uresničijo le redki.

Ta čas mladi v Sloveniji lahko koristijo program Stanovanjskega sklada RS, kot je Najem za mlade (namenjen osebam od 18 do 29 let z nizkimi dohodki), ki ponuja neprofitne najeme v javnih stanovanjih. Gre za namenska najemna stanovanja za mlade, katerih fond pa je zelo omejen. Še več. Ta se krči, mladi pogosto čakajo več let na priložnost, pri tem pa so razpisi celo tako prirejeni, da imajo prednost za neprofitna stanovanja tujci. Vladajoči so šli še dlje. Javnost po razpisih niti ne ve, kdo so prejemniki stanovanj z neprofitnimi najemninami. Imena in priimke slednjih so namreč preprosto zamenjali »s številkami« prijav.

