V tiskani izdaji Demokracije preberite: Milijoni za najemna stanovanja za tujce! Slovenski državljani vladajočih ne zanimajo!

Piše: Vida Kocjan

Stanovanjska problematika je še eno od področij, na katerem je vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) pod vodstvom Roberta Goloba pogrnila. Stanovanjska politika pa je tako pod njihovim vodstvom postala še ena največjih družbenih kriz.

Slovenska demokratska stranka (SDS) je pripravila sveženj ukrepov, ki se osredotočajo na spodbujanje lastništva stanovanj namesto izključne odvisnosti od državnih najemov. Cilj tega je olajšati mladim in družinam dostop do lastnega doma z manj birokracije in z davčnimi olajšavami.

SDS: Vlada ne rešuje problema

SDS poudarja, da je cilj in ključ do prihodnosti lasten dom, v vladajoči koaliciji pa se zavzemajo za najemna stanovanja, zgrajena izključno z davkoplačevalskim denarjem. V SDS opozarjajo, da vlada z metanjem davkoplačevalskega denarja, na primer po 100 milijonov evrov za le 671 stanovanj, ne rešuje problema. Opozarjajo, da bi za 2000 stanovanj potrebovali več kot 300 milijonov davkoplačevalskih evrov.

O tem, da je cilj vsakega lastna nepremičnina, je pred dnevi v državnem zboru govoril tudi predsednik vlade Robert Golob. Vendar je njegova koalicija očitno drugačnega mnenja. Ali pa Golob »blefira«. Slednje bo najbolj točno. Veliko govori, njegove besede pa nimajo realne podlage.

