V tiskani izdaji Demokracije preberite: Levičarske feministke v izumirajoči Evropi promovirajo splav

Piše: Andrej Sekulović

Evropski parlament je podprl resolucijo o varnem in dostopnem splavu. Gre predvsem za samopromocijo Nike Kovač in njenih pajdašinj z Inštituta 8. marec. Evropa ima izjemno nizko rodnost, feministke pa ji pomagajo pri samomoru.

Evropski parlament je 17. decembra 2025 v Strasbourgu sprejel resolucijo v podporo evropski državljanski pobudi »Moj glas, moja izbira« (My Voice, My Choice), katere namen naj bi bila zagotovitev varnega in dostopnega splava znotraj Evropske unije, čeprav je slednja že bolj ali manj urejena v praktično vseh državah članicah. Pobuda, ki jo je koordiniral slovenski Inštitut 8. marec na čelu z Niko Kovač, je zbrala več kot 1,2 milijona podpisov po vseh državah članicah, s čimer je izpolnila formalne pogoje za odziv Evropske komisije. Za sprejeto resolucijo je glasovalo 358 poslancev, 202 sta bila proti, 79 pa se jih je vzdržalo. Vsi evropski poslanci iz vrst SDS, Branko Grims, Milan Zver, Romana Tomc in Zala Tomašič, so bili seveda proti resoluciji, prvak konservativne opozicije na Slovenskem Janez Janša pa je ob tem na omrežju X zapisal: »V Sloveniji se je že leta 2023 20 odstotkov otrok rodilo materam, ki so prišle od drugod. Podatek za leto 2025 bo blizu 25 odstotkov. Brez Slovencev ne bo Slovenije. Pozivamo Vlado RS, da nemudoma vrne Urad za demografijo, ki ga je ukinila 2022.«

