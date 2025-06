V tiskani izdaji Demokracije preberite: Koaliciji za upokojence v resnici “dol visi”, še naprej krčevito brani privilegirance

Piše: Vida Kocjan

Sramoten zakon, s katerim je koalicija želela neupravičene privilegije dodeliti peščici, je bil na referendumu zavrnjen s 93 odstotki glasov državljanov, ki so se referenduma udeležili. Vladna koalicija je popoln poraz doživela prav v vseh 88 okrajih po državi in povsod z velikansko večino, ki je glasovala proti slabemu zakonu. Tudi po tem se niso zbudili in spustili s svojih višav.

Zavrnili so tudi obstoječi zakon iz leta 1974, čeprav so pred referendumom govorili drugače.

Koalicijske stranke (Gibanje Svoboda, SD in Levica) so prejšnji teden zavrnile predlog zakona Slovenske demokratske stranke (SDS) o nehanju veljavnosti zakona iz leta 1974 o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge, ter spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Predlog so obravnavali na izredni seji državnega zbora 27. maja 2025, kjer je 45 poslancev glasovalo proti nadaljnji obravnavi, 21 pa jih je predlog podprlo. Odpravo privilegijev so podprli v SDS in NSi, trije poslanci iz vrst Demokratov (Anže Logar, Eva Irgl in Tine Novak) pa so bili v parlamentarni dvorani, a svoje navzočnosti niso prijavili in posledično tudi glasovali niso. Slednje je na družbenih omrežjih razkril poslanec Zvone Černač (SDS).

SDS je želela odpraviti neupravičene privilegije v pokojninskem sistemu. Opozorili so, da zakon iz leta 1974 omogoča podeljevanje posebnih pokojnin brez jasnih in transparentnih meril, kar je že leta 2010 kritiziralo Računsko sodišče RS.

