V tiskani izdaji Demokracije preberite: Kmetje več ne prosijo, ampak zahtevajo konkretne ukrepe

Piše: Vida Kocjan

Protest kmetov ob koncu prejšnjega tedna v središču Ljubljane je bil miren, a odločen. Kmetje so sporočili, da ne prosijo več, ampak zahtevajo konkretne ukrepe. Z vladnimi ukrepi na področju kmetijstva se ne strinjajo, dovolj imajo praznih obljub pristojnih.

V petek, 6. februarja, so se slovenski kmetje zbrali na mirnem protestu pred državnim zborom v Ljubljani. Protest se je začel ob simbolični uri, ob 12.05, pet čez dvanajsto. Organiziralo ga je Združenje slovenske kmečke iniciative pod vodstvom Boštjana Slemenška. Pridružile so se tudi druge kmetijske organizacije, kot so Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), Zveza slovenske podeželske mladine, Zveza kmetic Slovenije in druge.

Protest je potekal brez traktorjev, udeležilo pa se ga je več sto kmetov. Glavni namen je bil izraziti nezadovoljstvo z vladnimi ukrepi in politiko do kmetijstva; poudarjali so, da se oblast norčuje iz kmetov, jih ne spoštuje dovolj in jim nalaga nesprejemljive obremenitve.

Na protestu so kmetje ponovili in javno predstavili svoje zahteve. Kmetijske organizacije so namreč že v drugi polovici januarja na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) poslale 16 protestnih zahtev, od tega štiri prednostne.

