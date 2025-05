V tiskani izdaji Demokracije preberite, kdo je novi papež Leon XIV. in kakšno je ozadje izvolitve novega papeža

Piše: Gašper Blažič

Osmega maja je po dvanajstih letih Katoliška cerkev v vesoljnem merilu spet dočakala epohalen dogodek. Konklave, pred javnostjo zaprto glasovanje o novem papežu, se je končal, podobno kot leta 2013, že po približno 24 urah.

Po pogrebnih slovesnostih papeža Frančiška, ki sedaj počiva v grobnici v baziliki Marije Velike (imenovane tudi Snežne) so se v Rimu zbirali kardinali elektorji, pa tudi tisti, ki so že dopolnili 80 let. V času do konklava, ki se je začel v sredo, 7. maja, popoldne, so na kongregacijah razpravljali o prihodnosti Cerkve. V sredo, 7. maja, so se kardinali elektorji dopoldne še zbrali v baziliki sv. Petra na skupni maši, popoldne pa so iz Doma sv. Marte, kjer je bilo do nedavnega tudi stanovanje papeža Frančiška, odšli najprej v Pavlinsko kapelo, od koder so se po krajšem obredu napotili v Sikstinsko kapelo, kjer so najprej imeli skupno prisego, nato pa še posamično. Vsak kardinal je moral priseči ne samo molčečnost (ki je zavarovana pod grožnjo izobčenja), ampak tudi pokorščino v primeru, da bo izbran za papeža. Malo pred 18. uro je sledil ukaz papeškega ceremonjarja (sedaj je to nadškof Diego Ravelli) »Extra omnes« (Vsi ven), kar pomeni, da so morali vsi »nepoklicani« zapustiti prostor – ko se je to zgodilo, so se vrata zaprla in zaklenila. Že pred tem so morali vsi elektorji in osebje oddati mobilne telefone, strokovnjaki pa so pregledali prostor zaradi morebitnih prisluškovalnih naprav.

Kapucinski pridigar duhovno pripravil elektorje

Iukazalo se je, da je vsaj prvi dan konklava ostal med elektorji tudi eden, ki je bil starejši od 80 let. To je bil nekdanji dolgoletni papeški pridigar, 90-letni kapucin Raniero Cantalamessa. Slednji je takoj po zaprtju Sikstinske kapele pripravil meditacijo za elektorje. Pričakovali so sicer kratko razmišljanje, vendar se je nekoliko raztegnilo, tako da so tistega večera prvi krog glasovanja opravili precej pozno. Seveda je bilo jasno, da je prvi krog glasovanja šele tipanje za tistimi kandidati, ki so najprimernejši. Tudi zato so navzoči na Trgu sv. Petra in mnogi, ki so spremljali dogajanje po televiziji in na internetu, prvi »dimni signal« iz posebnega dimnika na Sikstinski kapeli dočakali šele okoli 21. ure, ko se je pokadil črn dim. No, prevelikega razočaranja ni bilo ne glede na pisanje nekaterih medijev, da so bili mnogi romarji v Rimu jezni in potrti. Naslednji dan dopoldne sta sledila nova dva kroga glasovanja, pričakovati je bilo, da se bo dim prikazal verjetno šele okoli dvanajstih. Če pa bi bil izvoljen, pa že približno ob pol enajstih. Predvideno je namreč, da se črn dim pojavi v primeru neizvolitve po dveh zaporednih krogih. Malo pred dvanajsto je nov črn dim res naznanil, da se bo konklave nadaljeval tudi popoldne, ko sta bila napovedana nova dva kroga glasovanja. Oči svetovne javnosti so bile tako znova uprte v tedaj najbolj opazovani dimnik na svetu. Dogajanje je na kraju spremljalo več kot štiri tisoč novinarjev.

