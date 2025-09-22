V tiskani izdaji Demokracije preberite: Je Tina Gaber postala nova kraljica Jezabela?

Piše: Gašper Blažič

Ali so v krogu okoli premierja Roberta Goloba spoznali, da je vrag dokončno odnesel šalo? Pol leta pred parlamentarnimi volitvami se namreč koalicija, še zlasti pa največja vladajoča stranka, vse bolj pogreza v bizarnost.

Kot kažejo izkušnje, javnost ni najbolje sprejela »poroke leta« v Strunjanu. Na spletni strani 24ur.com so morali celo zapreti komentarje pod članki o poroki, pa tudi napol uradne javnomnenjske raziskave niso pokazale pozitivnega odnosa do dogodka, ki naj bi potegnil Golobov voz iz javnomnenjskega blata. Ni presenetljivo, da je nervoza med vladajočimi vse večja, vse skupaj pa, kot smo že pisali, spominja na vedenje LDS jeseni 2004, ko je do zadnjega upala, da bo tudi pod vodstvom Antona Ropa osvojila nov vladni mandat.

Premierjeva nevesta kot mafijska »padrona«

Toda bodimo iskreni: takratna vladavina LDS je bila v primerjavi z današnjo Gibanja Svoboda, ki naj bi bila nekakšna reinkarnirana različica nekdanje Drnovškove stranke, videti še dokaj normalna. Vladajoča politika v tistem času še zdaleč ni bila tako estradniška kot je sedaj, ne glede na pojavljanje estrade na znameniti konvenciji LDS v Cankarjevem domu. Seveda je jasno, da gre zdaj predvsem za bizarno pojavljanje in vplivanje Tine Gaber na politično dogajanje, še zlasti pa na njenega novopečenega moža Roberta Goloba. Kot nam je namignil eden od bralcev, se ravno v podrobnostih tovrstnega »turbofolk šovbiznisa« vidi, kakšne manire je dejansko prinesla nesojena »prva dama«, ki naj bi si celo prilastila nekakšno ekskluzivno pravico, da bere levite diplomatskim predstavnikom tujih držav, medtem ko z veleposlaništev v Sloveniji prihajajo depeše, ki kažejo na povsem uničen ugled nekdaj najbolj perspektivne kandidatke za članstvo v EU. Tina Gaber je namreč na družbenem omrežju Instagram objavila posnetek, za ozadje pa je izbrala mafijsko glasbeno podlago.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!