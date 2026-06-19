V tiskani izdaji Demokracije preberite: Golobovi v štirih letih ustvarili fiskalno bombo v javni upravi

Piše: Vida Kocjan

Golob je napovedoval javno upravo, ki bo služila ljudem in ne obratno. V štirih letih pa je ustvaril eksplozijo stroškov, tiho ekspanzijo birokracije in plačno reformo, ki je postala eden najdražjih in fiskalno najmanj odgovornih projektov v sodobni slovenski zgodovini. Ustvaril je pravo fiskalno bombo. Masa plač za celotni javni sektor se je povečala za več kot 2 milijardi evrov ali za okoli 40 odstotkov. Letos bomo za plače zaposlenih v javnem sektorju dali že okoli 7 milijard evrov.

Zgolj v ožji javni upravi, ki predstavlja manj kot desetino celotnega javnega sektorja, se je število zaposlenih v štirih letih povečalo za okoli 11 odstotkov, plače pa za 26,5 odstotka. Plačna reforma je postala fiskalna bomba, ki je razkorak z zasebnim sektorjem povečala na 22 odstotkov in močno obremenila proračun ter davkoplačevalce. Namesto obljubljene optimizacije je Golobova vlada ustvarjala nove ministrske imperije, privilegiran razkorak z zasebnim sektorjem in sistem, ki nagrajuje prisotnost namesto rezultatov.

V nadaljevanju razkrivamo sistemsko fiskalno neodgovornost, politično kadrovanje in strukturno izčrpavanje zasebnega sektorja, ki nosi glavno breme razvoja. Podatki so izključno uradni, viri zanje so: MJU/SKN, Surs, Portal plač JS, Umar, Fiskalni svet in Banka Slovenije.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!