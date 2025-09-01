V tiskani izdaji Demokracije preberite: Golobova vlada uvaja novo obliko cenzure

Piše: Anamarija Novak

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so nedavno opozorili, da je Golobova vlada z omejitvijo dostopa do podatkov o dejanskih lastnikih podjetij grobo posegla v medijsko svobodo in pravico javnosti do obveščenosti.

»Združenje novinarjev in publicistov ostro protestira proti odločitvi vlade, da z novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2C) omeji javni dostop do podatkov iz Registra dejanskih lastnikov (RDL). Register je bil ustanovljen prav z namenom zagotavljanja preglednosti lastništva podjetij, preprečevanja pranja denarja, izogibanja davkom, financiranja terorizma in razkrivanja zlorab – vključno z izmišljenimi lastniki in fiktivnimi podjetji. Odslej pa bodo morali novinarji in raziskovalci za vsak posamezni vpogled vlagati zapletene vloge, čakati na postopke in dovoljenja, kar v praksi pomeni sistematično omejevanje dostopa do informacij v javnem interesu,« so zapisali v omenjenem novinarskem društvu.

Združenje novinarjev in publicistov opozarja

ZNP je v izjavi za javnost poudarilo, da takšno ravnanje »omejuje medijsko svobodo«. »Brez odprtega dostopa do podatkov novinarji ne moremo razkrivati povezav med politiko, gospodarskimi lobiji in kriminalnimi strukturami, slabi nadzor nad oblastjo in finančnimi tokovi, kar povečuje tveganje za korupcijo, pranje denarja in politične manipulacije, zmanjšuje pravno varnost v gospodarstvu, saj podjetniki izgubljajo možnost preverjanja transparentnosti poslovnih partnerjev, ruši temeljna načela demokracije, saj pravica javnosti do obveščenosti ni samo pravica do objave, ampak tudi pravica dostopa do podatkov,« so jasni v ZNP, ki ob tem opozarjajo, da se »z omejitvijo dostopa do podatkov o dejanskih lastnikih uvaja prikrita oblika cenzure medijev«.

