V tiskani izdaji Demokracije preberite: Dars v primežu korupcije: Od zrežirane afere 2023 do razkritij o političnem orodju Golobove vlade

Piše: Vida Kocjan

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars) ostaja v središču najhujših korupcijskih škandalov v slovenskih državnih podjetjih. Prvi val iz leta 2023 je po besedah Jožeta Oberstarja, nekdanjega predsednika nadzornega sveta, finančne komisije in zunanjega odvetnika Darsa, umetno ustvarjena afera za odstranitev Valentina Hajdinjaka, ki ni bil del »klike«.

Drugi val iz obdobja 2025–2026 pa prinaša tajne posnetke Oberstarja na spletni strani anti-corruption2026.com, ki razkrivajo sistematično zlorabo Darsa za politično kupovanje podpore in škodovanje nasprotnikom pod vlado Roberta Goloba. Dodatno so objavljeni še posnetki pogovorov Vesne Vuković, nekdanje generalne sekretarke Svobode in tesne sodelavke Roberta Goloba.

Vse to se dogaja v času, ko upravo Darsa vodi Andrej Ribič (od novembra 2024 s polnim mandatom), nekdanji vodja volilnega štaba Gibanja Svoboda in tesen Golobov sodelavec. Kako se Dars uporablja kot orodje za osebne in politične obračune, je na svojem portalu Pozareport.si v zadnjih dneh še dodatno osvetlil znani novinar in urednik Bojan Požar.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!